[헤럴드경제=최원혁 기자] 이부진 호텔신라 사장이 대학생들과 만난 자리에서 17만원대 옷을 착용한 사실이 알려져 화제다.

이부진 사장은 지난 9일 서울 용산구 리움미술관 대강당에서 열린 ‘2026년 장학증서 수여식’에 참석해 새로 선발된 장학생 30명에게 직접 장학증서를 전달했다.

이날 이 사장은 세련되면서도 절제된 느낌의 회색 원피스를 입었다. 상체 부분의 품은 여유 있는 터틀넥 디자인으로 우아한 느낌을 주며, 허리를 슬림하게 디자인해 마치 투피스 정장을 입은 듯한 느낌을 연출한다.

해당 제품은 명품 브랜드가 아닌 국내 디자이너 브랜드 ‘딘트’의 제품으로 확인됐다. 이 사장은 지난 2024년 같은 행사에서도 같은 브랜드의 회색톤 투피스를 입은 바 있다. 해당 원피스의 가격은 공식 홈페이지 기준 17만7000원이다. 2년 전 입었던 옷의 가격은 당시 11만9700원이다.

이 사장은 평소 뛰어난 패션 센스를 자랑, 공식 석상 때마다 화제를 모으고 있다. 명품 등 화려한 제품보다는 우아하고 수수한 분위기의 옷과 가방 등을 매치해 ‘올드머니룩’ 정석으로 손꼽힌다. 이 때문에 이 사장이 선택한 제품은 늘 품절 대란을 일으키며 큰 인기를 끌었다.

한편 재계에 따르면 이 사장의 2024년 연봉은 약 17억 원 수준으로 알려져 있다.