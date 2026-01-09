9일 임명장 수여…34년 간 경력 기반 사업 추진 동력 확보 건설‧안전‧R&D까지 집단에너지사업 최적 인재 등용

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울에너지공사(사장 황보연)는 4대 집단에너지본부장으로 곽승신 전 한국지역난방공사 건설본부장을 1월 9일 자로 임명했다. 임기는 3년이다.

곽승신 집단에너지본부장은 1992년 한국지역난방공사 공채로 입사하여 34년간 건설처, 감사실, 연구소 등 다양한 분야에서 근무하였으며 광주전남지사장, 건설본부장을 역임했다.

이에 따라 핵심사업인 집단에너지사업 추진 동력을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

특히, 건설업무 총 책임자은 건설본부장 근무 기간 중 양산, 대구‧청주, 세종 집단에너지시설에 대한 증설 및 건설 공사를 무사히 준공하며 집단에너지분야의 전문가로의 역량을 인정받았다.

이 외에도기술연구소 근무를 통해 R&D 사업도 추진한 바 있다.

곽승신 집단에너지본부장은 서남집단에너지 건설사업, 열원시설 현대화 사업, 열수송관 안전관리체계 확립 등 다양한 현안 분야가 있지만 합심하여 극복해 나갈 것이라는 취임 의지를 밝혔다.

서울에너지공사는 열과 전기를 동시에 생산하는 집단에너지사업, 신재생에너지 보급‧확대 등 서울시 에너지 자립을 위해 운영되는 서울시 지방공기업이다.