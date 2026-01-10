한미반도체, 한 달 새 45% 상승 삼성전자(28%)·SK하이닉스(30%) 상승률 앞질러 PER 73배·PBR 26배 JP모건 “투자의견 비중 축소”

[헤럴드경제=문이림 기자] ‘메모리 메가 사이클’에 한미반도체 주가가 삼성전자와 SK하이닉스를 웃도는 상승률을 기록했다. 그러나 증권가에서는 현 주가의 밸류에이션 부담이 과도하다는 지적이 나와 투자에 주의가 요구된다.

10일 금융투자업계에 따르면 글로벌 투자은행 JP모건은 지난 7일 발간한 보고서에서 한미반도체의 투자의견을 기존 중립에서 비중 축소로 하향했다. 현 주가가 펀더멘털을 앞서 나갔다는 평가다. 목표주가는 15만원을 유지했다.

실제로 최근 한미반도체 주가는 빠르게 치솟았다. 한국거래소에 따르면 최근 1개월(지난해 12월 9일~올해 1월 9일) 동안 한미반도체는 ‘메모리 슈퍼사이클’에 힘입어 45.34% 상승했다. 9일 종가 기준 시가총액은 17조6994억원이다.

같은 기간 삼성전자와 SK하이닉스의 주가는 각각 28.23%, 30.47% 올랐다. 한미반도체가 시가총액 1·2위 종목의 상승률을 크게 웃돈 셈이다.

JP모건은 “한미반도체의 올해와 내년 예상 주가수익비율(PER)은 각각 51배, 35배로 글로벌 후공정 장비 업체 평균(37배, 26배)을 크게 웃돈다”며 “현 주가가 기대를 과도하게 선반영한 상태”라고 지적했다.

9일 종가 기준 한미반도체의 PER은 73.2배, PBR은 26.6배다. 같은 반도체 장비 업종 내에서도 높은 수준이다. 리노공업의 PER은 32.4배, 이오테크닉스는 67.7배, 원익IPS는 47.3배로 집계됐다.

삼성전자의 PBR은 2.3배, PER은 29배 수준이다. SK하이닉스는 PBR 5.3배, PER 15.6배로 한미반도체와 큰 차이를 보인다.

JP모건은 주가에 반영된 낙관적 시나리오에 대해 신중한 시각을 유지했다. 시장은 삼성전자의 고대역폭메모리(HBM)용 TC본더 수주 확보 가능성과 HBM 투자 확대에 대한 기대를 주가에 반영하고 있다.

회사는 “삼성전자는 내부 공급망을 활용할 가능성이 높다”며 한미반도체의 삼성전자 내 점유율을 0%로 가정했다. 삼성전자향 TC본더 총유효시장(TAM)을 2026~2027년 기준 2750억~4400억원 규모로 추정했다.

SK하이닉스를 포함한 TC본더 공급사 다변화 가능성, HBM4 퀄 테스트 결과 등 여러 도전 과제가 남아 있다고도 짚었다.

상상인증권에 따르면 한미반도체의 지난해 매출액은 5980억원, 영업이익은 2780억원으로 추정된다. 올해 매출액은 8200억원, 영업이익은 4190억원으로 예상된다.

1980년 설립된 한미반도체는 반도체 후공정 장비 전문 제조 기업이다. 주로 패키징, 테스트, 절단 장비를 생산하며 HBM 생산에 필수적인 TC본더에서 세계 시장 점유율 1위를 차지하고 있다. SK하이닉스와 마이크론에 TC본더를 공급하고 있다.