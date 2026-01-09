북항 재개발 상부 콘텐츠 기본구상(안) 자문 역할

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산항만공사(BPA)는 북항 1단계 재개발사업의 활성화와 상부 콘텐츠 추진력 강화를 위해 총괄건축가(Master Architect) 위원회를 8일부터 운영한다고 밝혔다.

총괄건축가는 국토교통부와 지방자치단체가 신도시, 도시재생, 광역교통, 공항·철도 등 대형 복합 개발사업을 추진할 때 사업 전반을 총괄·조정하기 위해 지정하는 전문가 제도다.

북항 1단계 재개발사업은 유휴화된 항만 공간을 해양·문화·관광·업무 기능이 어우러진 복합 공간으로 재편하는 사업이다. 부산항만공사는 시민과 방문객이 찾는 실질적인 도시 활성화를 목표로, 북항 재개발의 전략적 방향 설정에 주력하고 있다.

이를 위해 북항 재개발구역 내 상부 콘텐츠 구성과 공간 활용 방향을 보다 체계적으로 검토·조정하고자 총괄건축가 위원회를 도입했다.

총괄건축가 위원회는 건축, 도시계획, 문화, 관광 등 다양한 분야의 전문가들로 구성됐으며, 북항 재개발 상부 콘텐츠 기본구상(안)에 대한 종합적인 검토와 자문 역할을 수행한다. 특히 개별 시설 중심의 검토에서 벗어나 북항 전체를 하나의 유기적인 공간으로 바라보고, 공간 배치와 콘텐츠 도입, 동선 및 경관 계획 등을 종합적으로 조율할 예정이다.

송상근 부산항만공사 사장은 “총괄건축가 위원회 운영은 북항 재개발사업을 보다 체계적이고 효율적으로 추진하기 위한 과정”이라며 “상부 콘텐츠를 중심으로 북항이 시민과 방문객이 자연스럽게 찾는 공간으로 활성화되고, 원도심과도 조화롭게 연계될 수 있도록 단계별로 차질 없이 추진해 나가겠다”고 밝혔다.