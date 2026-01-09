[헤럴드경제=이원율 기자]러시아군이 우크라이나 전선에 기마부대와 낙타부대를 투입했고, 말 안장에 위성통신 안테나를 둔 모습도 사진과 영상으로 포착되고 있다고 영국 일간 텔레그래프가 8일(현지시간) 전했다.

보도에 따르면 러시아군이 말 안장에 스타링크 위성통신용 안테나, 단말기, 보조배터리 등을 둔 영상과 사진이 최근 공개됐다.

러시아 독립언론매체 ‘아스트라’는 텔레그램 채널에 휴대전화 카메라로 찍은 것으로 추정되는 영상을 올렸다.

영상을 보면 말 안장에 두 개의 금속봉이 달려 있다.

그 위에 스타링크 단말기가 얹혀 있는 식이다.

군인으로 추정되는 한 남성은 스타링크 단말기를 설치했다고 말하며 “여기를 용접했다. 모두 아주 잘 된다”고 러시아어로 말하는 장면도 나온다.

텔레그래프는 지난해 12월 우크라이나 제92여단이 공개한 영상에도 말을 타고 들판을 가로지르는 러시아군 기병들을 우크라이나군 드론이 추격하는 모습이 담겨 있다고 전했다.

이전에도 러시아군이 포장 도로가 없어 일반 차량을 투입하기 곤란한 전선에 탄약과 장비 운송을 위해 말, 낙타, 당나귀 등을 동원하는 보고들이 있었다.

텔레그래프에 따르면 ‘워곤조’라는 텔레그램 채널을 운영하는 러시아의 군사 전문 블로거 세묜 페고프는 동물들이 총성, 포성, 폭발음 등에 놀라지 않도록 하는 훈련이 도네츠크 지역에서 이뤄졌다고 밝혔다.

그는 “말은 밤에 시력이 좋고, 길이 없어도 막판에 가속할 수 있고, 본능 덕에 지뢰를 피하는 데도 도움이 된다”며 러시아 기병대가 곧 다시 등장할 것이라고 주장했다.

우크라이나 동부에서 러시아군이 공세를 펼칠 때는 러시아군이 이용한 쌍봉낙타를 우크라이나군 병사들이 구해내는 장면이 담긴 영상도 있었다.

쌍봉낙타는 혹독한 날씨에도 잘 견디고 무거운 짐도 나를 수 있어 중앙아시아 등에서 전통적으로 사용돼 왔다.

하지만 기마·낙타 부대의 경우 자성 지뢰를 제외한 다양한 대인 지뢰를 밟을 위험이 여전히 있다. 먹이와 물, 치료 등을 지속적으로 제공해야 하고, 차량보다 운송 능력이 떨어질 수밖에 없다는 점도 언급된다.

지난해 러시아 일간 코메르산트는 기마부대가 전장에 대거 투입될 가능성은 작다고 전하기도 했다.

러시아군은 우크라이나의 드론 위협을 피하기 위해 오토바이 부대를 편성한 적도 있다.

실제로 러시아 국방부는 공수부대 병사가 오토바이를 타고 적진을 돌파하는 훈련 장면 또한 공개했었다.

그러나 이 전술 도입 후 오토바이 병사 대부분은 목표 지점에 이르기도 전에 전사한 것으로 알려졌다.