부산기업·현지 투자사·바이어 등 150여명 참석

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 지난 7일(현지시각) 미국 라스베이거스에서 ‘글로벌 비즈니스 네트워킹 데이(Global Business Networking Day)’ 행사를 개최하고 부산 기업과 글로벌 투자사 및 바이어 간 협력사업 발굴과 투자 활성화를 위한 교류의 장을 마련했다고 9일 밝혔다.

이번 행사는 ‘CES 2026’에 참가한 ‘팀 부산(TEAM BUSAN) 2기’ 기업을 비롯해 현지 글로벌 투자사(VC), 바이어 등 150여명이 참석한 가운데 자유로운 네트워킹 형식으로 진행됐다. 참석자들은 글로벌 투자사 및 바이어와의 실질적인 소통을 통해 협력 가능성을 모색하며 의미 있는 시간을 가졌다.

‘CES 2026’에 참여 중인 부산 혁신기업은 ▷한국엘에프피 ▷씨아이티 ▷리솔 ▷아이쿠카 ▷뉴라이즌 ▷데이터플레어 ▷투핸즈인터랙티브 ▷싸인랩 등 총 28개 사다. 이번 행사는 기존의 형식적인 전시장 상담을 넘어 한식 만찬과 함께 보다 개방적이고 편안한 분위기 속에서 진행돼 참가자들로부터 호응을 얻었다.

특히 부산 기업들은 자사의 핵심 기술력과 비즈니스 비전을 직접 소개하며 투자 유치와 글로벌 파트너십 구축 가능성에 대해 심도 있는 논의를 이어가는 데 중점을 뒀다.

행사에 참가한 한 부산 기업 대표는 “이번 네트워킹 데이는 현지의 생생한 비즈니스 환경 속에서 글로벌 투자사들과 직접 교류하며 우리 기업의 기술 경쟁력과 성장 비전을 효과적으로 전달할 수 있었던 뜻깊은 자리였다”며 “자연스러운 대화를 통해 실질적인 협업 가능성을 확인하고 글로벌 시장 진출에 대한 자신감을 얻는 계기가 됐다”고 말했다.

박형준 부산시장은 “이번 행사가 부산 기업과 글로벌 투자사 바이어 간 상호 이해를 넓히고 실질적인 협력 성과로 이어지는 출발점이 되길 기대한다”며 “부산의 혁신기업들이 세계 시장에서 경쟁력을 갖추고 지속적으로 성장할 수 있도록 글로벌 네트워킹 확대와 투자 연계를 위한 지원을 앞으로도 강화해 나가겠다”고 밝혔다.