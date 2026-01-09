(사)한국잡지협회(회장 백동민, 이하 잡지협회)는 1월 7일(수) 오전 11시 서울 중구 프레스센터 20층 프레스클럽에서 2026 신년교례회와 올해의 아티클 시상식을 개최했다.

이날 행사에는 문화체육관광부 김재현 문화미디어산업실장, 국회 문화체육관광위원회 김승수 의원, 삼성출판박물관 김종규 관장, 국립중앙도서관 김희섭 관장 등 내빈들과 김영진 제31대 회장을 비롯한 역대 잡지협회 회장, 2025 올해의 아티클 수상자, 잡지발행인 등 200여명이 참석했다.

이날 행사는 △개회식 및 내빈 소개 △신년사 △축사 △기념떡케익 커팅 △올해의 아티클 시상 순으로 진행되었다.

백동민 한국잡지협회 회장은 신년사를 통해 “정제된 정보, 깊이 있는 전문 콘텐츠, 공신력 있는 매체인 잡지의 매력과 가치를 디지털 융합 시대의 강자로, 구독 시대의 원조로 다시 부활시키고자 한다”며 “올해가 바로 그 부활의 원년이 될 것”이라고 말했다.

이어 “특별히 오늘 2부에서는 지난 한 해 수고하신 잡지인들을 격려하고 우수한 전문잡지를 발굴, 성장시키기 위해 회원사를 대상으로 메인후원사인 플랜티엠과 함께 우수아티클 시상식도 거행한다”며 “병오년 새해를 맞이하여 그동안 잡지가 크게 기여한 바 있는 대한민국 문화강국의 저력으로 잡지신화를 새롭게 만들어 갈 것”이라고 강조했다.

한편, 잡지협회가 주최하고 ㈜플랜티엠이 후원하여 올해 처음 개최된 ‘2025 올해의 아티클’ 공모전은 우수 아티클 선정을 통해 신뢰할 수 있는 유익한 잡지 콘텐츠를 꾸준히 알리고, 잡지 발행팀의 창의적인 기획과 노력을 격려하고자 마련됐다.

대상은 ‘[Feature] OTA 생태계 해부 3부작’을 작성한 《호텔&레스토랑》 발행팀이 수상했다. 이 아티클은 OTA 시장이 격변하는 2025년, 호텔업계가 당면한 가장 절박한 과제에 대한 가장 체계적인 답변을 제시하며, 건강한 호스피탈리티 생태계 조성과 한국 관광산업의 지속 가능한 발전에 기여하는 의미 있는 저널리즘을 실천했다는 평가를 받았다.

최우수상은 최우수상으로 선정된 《월간커피》 발행팀의 ‘2026 커피 트렌드 : The coffee paradox’와 《디지털포스트(PC사랑)》 발행팀의 ‘[커버스토리] 게이밍부터 AI까지... 컴퓨터 패러다임 바꾼 GPU의 모든 것’에게 돌아갔다.

우수상은 《공공정책》 발행팀의 ‘[기획특집] AI 시대, 어떤 국가 전략으로 미래를 설계해야 하나’, 《월간전라도닷컴》 발행팀의 ‘풀섬초도’, 《HR인사이트》 발행팀의 ‘핏한 휴가 제도로 구성원 ‘워라벨’ 높이기’가 수상했다.