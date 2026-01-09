주차장 바닥 보수·LED 조명 교체·주차시스템 교체 등 안전·편의성 대폭 향상

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산항만공사는 이용자들이 보다 안전하고 편리하게 시설을 이용할 수 있도록 부산항 국제여객터미널 주차 환경을 전면 개선했다고 9일 밝혔다.

이번 주차 환경 개선 사업은 ▷주차장 바닥 보수 ▷LED 조명 교체 ▷주차관제시스템 고도화 등 세 분야로 나눠 추진됐다.

우선, 이용객의 넘어짐 사고와 차량 미끄럼 사고를 예방하기 위해 에폭시 들뜸, 파손 등 결함이 발생한 바닥 구간을 전면 보수했다. 또한 야간 시인성 확보를 위해 내용연수가 도래한 LED 조명기구를 전면 교체했다.

아울러 주차관제시스템을 최신 장비로 전면 교체해 무정차 출차 시스템을 도입했으며 터미널 실내에는 주차요금 정산 기기를 새롭게 설치해 이용객 편의를 한층 높였다.

특히 새로 도입된 주차요금 정산 기기는 장애물 없는 생활환경(Barrier-Free) 인증 제품으로, 휠체어 이용자를 고려한 낮은 조작 높이와 직관적인 화면 구성, 음성 안내 기능 등을 갖추고 있다.

부산항만공사 측은 이를 통해 장애인과 고령자 등 교통약자도 보다 쉽고 안전하게 주차요금 정산이 가능할 것으로 기대된다고 밝혔다.