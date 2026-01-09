동탄역 초역세권에 위치한 주상복합단지 ‘동탄역 디에트르 퍼스티지’가 전 세대 분양을 완료한 가운데, 준공 이후 오피스텔 계약 해지로 발생한 일부 호실을 대상으로 선착순 특별분양을 진행하고 있다. 이번 공급은 신규 분양이 아닌 분양 완료 이후 발생한 계약 해지분을 대상으로 한 한정 물량 공급으로, GTX동탄역까지 도보 5분 이내로 이동 가능한 초역세권 입지와 준공 완료 단지로 즉시 입주가 가능하다는 점에서 실수요자들의 관심이 이어지고 있다.

해당 단지는 아파트 531세대와 주거용 오피스텔 323실을 비롯해 삼성SDI가 입주한 오피스 시설, 대규모 상업시설, 메가박스(7개관) 등이 함께 조성된 대형 복합단지다. 주거·업무·상업 기능이 집약된 구조로, 단지 자체에서 안정적인 유동과 생활 인프라를 동시에 확보했다는 점에서 향후 부동산 가치 측면에서도 경쟁력이 높다는 평가를 받고 있다.

특히 GTX-A와 SRT가 정차하는 동탄역을 도보로 이용할 수 있는 입지를 갖춰 서울 및 수도권 주요 업무지구로의 접근성이 뛰어나다. GTX-A 노선은 2026년 6월 전 구간 개통 예정이며, 이후 2027년 삼성역 정차까지 계획돼 있어 강남 업무지구 접근성 또한 한층 강화될 전망이다. 이에 따라 동탄역 일대는 수도권 남부를 대표하는 핵심 교통 거점으로 자리매김할 것으로 기대된다.

이번 특별분양의 가장 큰 특징은 실수요자를 고려한 분양 조건 완화다. 일부 오피스텔 호실에 한해 기존 분양가 대비 최대 9.5%, 금액 기준 최대 8,707만 원의 할인 혜택이 적용되며, 잔금의 20%를 최대 2년까지 유예할 수 있다. 최근 금융 환경 변화로 자금 조달 부담이 커진 상황에서, GTX 초역세권 입지에 실질적인 금융 부담 완화 조건을 함께 제시했다는 점은 실거주 수요자에게 긍정적인 요소로 작용할 것으로 보인다.

분양가 할인과 잔금 유예, 담보대출을 함께 활용할 경우 일부 호실은 1억 원대 실부담금으로 입주가 가능하다. 특히 GTX-A 전 구간 개통을 앞둔 시점에서, 준공 완료 단지를 합리적인 조건으로 선택할 수 있다는 점은 향후 교통 환경 개선에 따른 주거 만족도와 자산 가치 측면에서 의미가 있다는 분석이다. 또한 실물을 직접 확인한 뒤 계약할 수 있어, 선분양 단지 대비 의사결정의 안정성과 신뢰도가 높다는 평가다.

상품성 역시 눈길을 끈다. 해당 오피스텔은 주거용 오피스텔로, 아파트를 대체할 수 있는 설계를 적용했다. 3베이 3룸 구조를 기본으로 팬트리와 드레스룸을 도입해 공간 활용도를 높였으며, 거실은 일반 아파트보다 약 10cm 높은 천정고와 우물천장 설계를 통해 개방감을 강화했다. 통창과 유리난간 설계를 적용해 채광과 조망도 극대화했다.

실내에는 삼성 비스포크 냉장고, 김치냉장고, 스팀오븐, 천장형 냉난방 FCU, 일체형 비데 등 주요 빌트인 가전이 기본 제공된다. 바닥·벽체·조명 등 내부 마감 전반에 고급 사양을 적용해 추가 옵션 비용 부담을 낮췄으며, 커뮤니티 시설은 아파트와 공동으로 이용할 수 있어 골프연습장과 피트니스센터 등 고급 커뮤니티 시설도 함께 누릴 수 있다.

단지가 위치한 동탄2신도시는 비규제지역으로 분류돼 전매 제한과 실거주 의무 부담이 없고, 기존 주택 보유 여부와 관계없이 계약이 가능하다. 단지 내 삼성SDI 오피스를 비롯해 인근 삼성전자 기흥·화성캠퍼스, 동탄테크노밸리, 용인 반도체 메가 클러스터(예정) 등과 인접해 있어 GTX 교통망과 연계된 직주근접 수요 역시 꾸준히 이어질 전망이다.

한편, 이번 특별분양은 오피스텔 계약 해지분 일부 호실에 한해 선착순으로 진행되며, GTX-A 전 구간 개통을 앞두고 공급되는 한정 물량인 만큼 물량 소진 시 조기 마감될 수 있다.

해당 오피스텔의 견본주택은 화성시 오산동 일원에 운영 중이다.