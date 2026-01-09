-People the Terrace 평일 사상 최대 방문객… 글로벌 인플루언서 페스티벌로 진화

픽엔터테인먼트가 주최한 글로벌 인플루언서 페스티벌 ‘2025 PICKSTIVAL’이 지난해 12월 29일 오후 8시, 서울 청담 People the Terrace에서 성황리에 개최됐다.

‘PICK ENTERTAINMENT GLOBAL INFLUENCER FESTIVAL’이라는 공식 타이틀로 열린 이번 행사는, 지난해에 이어 ‘CONTINUE SEOUL VIBE 2’라는 슬로건 아래 SEOUL CON × SEOUL VIBE의 흐름을 확장한 대형 프로젝트로 진행됐다. 단순 연말 파티를 넘어, 픽엔터테인먼트가 본격적으로 글로벌 인플루언서 비즈니스 확장을 선언하는 상징적 무대였다.

이날 행사에는 메가 인플루언서, 연예인, 브랜드 관계자들이 대거 참석하며 People the Terrace 평일 행사 기준 역대 최대 방문객 수를 기록했다.

행사 시작 약 1시간 만에 준비된 음식 400인분이 모두 소진됐으며, 오후 9시 이전 전량이 동이 나는 상황이 벌어졌다. 이후 약 200인분이 추가로 준비됐지만 이마저 부족해, 현장에서 피자 20판과 치킨 20마리를 추가 주문하는 등 예상을 뛰어넘는 참여 열기를 보였다.

이번 PICKSTIVAL은 공연과 음악 구성에서도 높은 완성도를 보여줬다. 퍼포먼스 라인업에는 래퍼 Bizzy와 드래그퀸 퍼포먼스 ‘JUJUNG SHOW’가 참여해 현장 분위기를 끌어올렸으며, DJ 라인업으로는 DJ VOYNICH J와 DJ HANNA가 무대를 책임졌다.

특히 JUJUNG SHOW를 포함한 드래그퀸팀은 예정된 공연 시간을 넘겨 관객과 적극적으로 호흡하며, 행사 종료 후에도 사진 촬영과 교류를 이어가 ‘이번 행사의 하이라이트’라는 평가를 받았다.

행사 현장에는 배우 강지섭, 이도엽, 장가현을 비롯해 인스타그램 30만·유튜브 75만 구독자의 이하리, 인스타그램 63만·유튜브 20만 구독자의 스텔라킴, 틱톡 100만 팔로워 다다(dada_everything), 콘사라(consaraa) 맥심 모델 등 다수의 메가 인플루언서와 유명 인사들이 참석했다. 업계 관계자들은 “단순히 사람이 많은 파티가 아니라, 실제 영향력을 가진 인플루언서들이 자발적으로 모이는 자리였다는 점에서 의미가 크다”고 평가했다.

이번 PICKSTIVAL에는 신세계 L&B, 에비앙(evian), People the Terrace, Champagne Golden Blanc, MDERMALAB, CHEFWIN 등 다수의 프리미엄 브랜드가 협찬사로 참여했다.

픽엔터테인먼트는 이번 행사를 통해 파티를 하나의 사업 모델로 전환하겠다는 전략을 명확히 했다. 단발성 이벤트가 아닌, 브랜드 협찬·인플루언서 네트워킹·콘텐츠 확산이 결합된 정기 글로벌 페스티벌 IP로 확장한다는 계획이다.

픽엔터테인먼트는 이번 PICKSTIVAL을 기점으로, 글로벌 인플루언서 비즈니스·라이브 커머스·광고·콘텐츠를 아우르는 새로운 흐름을 ‘K-LIVE’로 정의하고, 2026년 글로벌 시장 진출을 본격화할 방침이다.

회사 관계자는 “이번 행사는 픽엔터가 단독으로도 대규모 글로벌 인플루언서 페스티벌을 성공적으로 운영할 수 있다는 것을 증명한 자리”라며 “앞으로 PICKSTIVAL을 분기·반기 단위로 확장해, 브랜드와 인플루언서 모두가 참여하고 싶어 하는 플랫폼으로 키워갈 것”이라고 밝혔다.

이번 2025 PICKSTIVAL은 단순한 연말 파티를 넘어, 픽엔터테인먼트가 주도하는 글로벌 인플루언서 비즈니스의 출발점으로 평가받으며, 2026년에 대한 기대감을 한층 끌어올렸다.