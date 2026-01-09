[헤럴드경제=윤병찬 기자]‘국민배우’ 안성기가 영화인들의 배웅 속에 영면에 들었다. 9일 오전 서울 중구 명동성당에서는 엄숙한 분위기 속에 고 안성기의 장례 미사가 거행됐다. 이날 오전 7시 서울성모병원 장례식장에서 출관 절차가 진행된 뒤, 오전 8시부터 명동성당에서 장례 미사가 이어졌다.
입력 2026-01-09 09:58:52
외국인, 한 달 만에 ‘바이 코리아’…지난달 국내 주식 1.5조 순매수 [투자360]
9일 금융감독원의 ‘2025년 12월 외국인 증권투자 동향’에 따르면 외국인 투자자들이 지난달 국내 증시에서 1조5000억원 순매수하며 한 달 만에 ‘사자’로 전환했는데 지역별로는 유럽(1조6000억원), 미주(4000억원) 아시아(3000억원) 등에서 순매수했고 국가별로는 프랑스(1조원), 영국(8000억원) 등이 사들였다.
“안성기, 아파트 관리실 전 직원에 매년 호텔 식사 대접”…미담 화제
[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 고(故) 안성기를 향한 추모가 이어지고 있는 가운데, 고인의 따뜻한 인품을 보여주는 생전 미담이 공개됐다. 7일 온라인 커뮤니티 ‘보배드림’에는 ‘고 안성기 배우님 인품’이라는 제목의 게시글이 올라왔다. 작성자 A씨는 “안성기 배우가 한남더힐에 거주할 당시 1년에 한 번씩 관리사무소 직원 전원을 힐튼호텔로 초청해 식사를 대접했다”며 “안성기 배우는 정장을, 배우자분은 한복을 곱게 차려입고 직원 한 명 한 명과 사진 촬영까지 해줬다”라고 밝혔다. A씨는 이어 “유명 인사가 팁을 주거나 선물 세트를 건넸다는 이야기는 종종 들었지만, 이렇게 별도의 자리를 마련해 마음을 전한 경우는 처음”이라며 “고 안성기 배우님, 좋은 곳에서 더 많은 사랑을 받으시길 바란다”라고 적었다. 해당 글을 접한 누리꾼들은 “대단하다” “그러기 쉽지 않은데” “분명 좋은 곳에 가셨을 것” “역시 안성기는 국민배우”, “진짜 어른답고 멋진 신사의 모습”, “고인의 인품과 평소 행실이
“12명의 스테프에게 성폭행”…단역배우 자매의 ‘비통한 죽음’, 진상규명 청원 2만명 동의
[헤럴드경제=채상우 기자] ‘단역배우 집단 성폭행 사건’에 대한 청문회와 특검을 요청하는 청원이 2만 명 이상의 동의를 얻었다. 4일 국회 국민 동의 청원 게시판에 따르면 지난달 26일 게시된 ‘단역배우 집단 성폭행 사건에 대한 청문회 및 특검 요청에 관한 청원’이라는 제목의 청원이 올라왔다. 해당 청원은 이날 오전 9시 기준 2만 6000명 이상이 동의했다. 청원인 조 모 씨는 “단역 배우였던 피해자가 2004년 당시 보조 출연자 반장 12명에게 40여차례의 성폭행 및 성추행을 당하고도 공권력의 부존재로 제대로 된 수사를 받지 못한 사건”이라며 “피해자가 강제 고소 취하를 할 수밖에 없었던 배경에 대해서도 자세한 진상 규명이 필요하다. 국회 청문회와 특검을 요청한다”고 청원 취지를 밝혔다. 해당 사건은 단역배우 아르바이트를 하던 대학원생 A 씨가 2004년 기획사 반장, 캐스팅 담당자 등 12명에게 지속적으로 성폭행을 당하면서 시작됐다. 당시 A 씨는 12명을 경찰에 고소했으나,
박나래 용산집 9000만원 가압류 무용지물…50억 셀프 근저당에 막혔다 [세상&]
[헤럴드경제=이영기 기자] 개그우먼 박나래 씨와, 한때 그를 도왔던 매니저들 사이의 갈등이 점입가경이다. 박씨의 ‘갑질 의혹’을 폭로한 두 매니저가 신청한 9000만원 상당의 박씨에 대한 부동산 가압류가 법원에서 인용됐으나 향후 소송을 벌이더라도 실제로 손에 쥐긴 어려울 수 있단 분석이다. 가압류 인용 결정 전에 박씨 측이 설정한 근저당권 때문이다. 법조계에서는 박씨의 근저당권 설정을 놓고 ‘이례적’이라는 해석을 내놨다. 서울서부지방법원은 최근 박씨의 전 매니저 신모 씨와 이모 씨가 신청한 박씨의 서울 용산구 이태원동 단독주택에 대한 9000만원의 가압류 신청을 인용했다. 신씨가 청구한 5000만원, 이씨가 청구한 4000만원에 신청 모두 받아들였다. 박씨의 자택은 지난 2021년 박씨가 경매를 거쳐 55억원에 낙찰 받아 화제가 된 단독주택이다. 방송에서는 이 집이 공개되기도 했다. 통상 가압류 결정 이후에는 민사소송을 통해 청구 금액을 받아낸다. 그러나 두 매니저가 청구한 금액을