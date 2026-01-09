[헤럴드경제=윤병찬 기자]‘국민배우’ 안성기가 영화인들의 배웅 속에 영면에 들었다. 9일 오전 서울 중구 명동성당에서는 엄숙한 분위기 속에 고 안성기의 장례 미사가 거행됐다. 이날 오전 7시 서울성모병원 장례식장에서 출관 절차가 진행된 뒤, 오전 8시부터 명동성당에서 장례 미사가 이어졌다.


yoon4698@heraldcorp.com