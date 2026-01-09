“안성기, 아파트 관리실 전 직원에 매년 호텔 식사 대접”…미담 화제

[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 고(故) 안성기를 향한 추모가 이어지고 있는 가운데, 고인의 따뜻한 인품을 보여주는 생전 미담이 공개됐다. 7일 온라인 커뮤니티 ‘보배드림’에는 ‘고 안성기 배우님 인품’이라는 제목의 게시글이 올라왔다. 작성자 A씨는 “안성기 배우가 한남더힐에 거주할 당시 1년에 한 번씩 관리사무소 직원 전원을 힐튼호텔로 초청해 식사를 대접했다”며 “안성기 배우는 정장을, 배우자분은 한복을 곱게 차려입고 직원 한 명 한 명과 사진 촬영까지 해줬다”라고 밝혔다. A씨는 이어 “유명 인사가 팁을 주거나 선물 세트를 건넸다는 이야기는 종종 들었지만, 이렇게 별도의 자리를 마련해 마음을 전한 경우는 처음”이라며 “고 안성기 배우님, 좋은 곳에서 더 많은 사랑을 받으시길 바란다”라고 적었다. 해당 글을 접한 누리꾼들은 “대단하다” “그러기 쉽지 않은데” “분명 좋은 곳에 가셨을 것” “역시 안성기는 국민배우”, “진짜 어른답고 멋진 신사의 모습”, “고인의 인품과 평소 행실이