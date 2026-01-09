-상주 최대 규모 773세대 대단지로 조성, 135㎡ 펜트하우스 타입 등 중대형 위주 고급 평면 구성

-상주·문경을 아우르는 생활 인프라… 교육·문화·편의시설 풍부해 주거 편의성 높아

- 새 아파트 희소성 높은 경북 상주 …10년 이상 노후 아파트 비중 80% 넘어

경북 상주시 함창읍 일원에서 자이에스앤디(자이S&D)가 시공을 맡아 지역 최대 규모로 조성되는 ‘상주자이르네’가 2월 분양할 예정이다.

‘상주자이르네’는 경북 상주시 함창읍 윤직리 일원에 위치하며, 지하 2층~지상 최대 29층 규모의 총 773세대로 구성된다.

전용면적 별로는 ▲84㎡A 442세대 ▲84㎡B 67세대 ▲84㎡C 56세대 ▲99㎡A 106세대 ▲99㎡B 15세대 ▲99㎡C 5세대 ▲112㎡ 2세대 ▲125㎡ 78세대 ▲135㎡PH-1 1세대 ▲135㎡PH-2 1세대 등 중대형 중심의 평면 구성이 특징이다. 특히 4Bay·5Bay 판상형 구조, 넉넉한 수납공간과 팬트리, 남향 위주 배치 등 실거주 만족도를 고려한 설계를 적용했다.

‘상주자이르네’가 들어서는 함창·문경 점촌 일대는 상주 중심지와 문경 도심을 자연스럽게 연결하는 공유 생활권으로, 다양한 인프라 접근성이 뛰어나다. 단지 인근에는 함창초(병설유치원), 함창중·고, 상지여중 등이 밀집해 있는 것은 물론, 인근 점촌 내 주요 학원들과 문경시립중앙도서관도 가까워 교육환경이 우수하다. 또한 문경문화예술회관, 문경시민운동장, 명주박물관 등 풍부한 문화·여가 시설을 이용할 수 있어 생활활동 반경이 넓은 것이 장점이다. 이와 함께 하나로마트(함창점), 홈플러스(문경점), 문경제일병원, 문경중앙시장 등 주요 편의시설도 가까워 일상 생활의 편의성이 높다.

교통망 확충에 대한 기대도 크다. 중부내륙고속도로 점촌함창IC와 3번 국도를 통해 상주·구미·문경 등 인근 도시로 쉽게 이동할 수 있으며, 문경–점촌–상주–김천을 잇는 중부내륙철도 또한 착공 예정으로 광역교통 접근성이 한층 개선될 전망이다. 철도 개통 시 KTX 이음을 통해 수서·판교 등 수도권 주요 거점까지 이동 시간이 크게 단축될 것으로 예상되며, 이는 지역 가치 상승을 견인할 주요 요인으로 평가된다.

사업지가 위치한 상주시는 물론 인접한 문경시 역시 주택 노후화가 심한 데 비해 신축 공급이 거의 없었던 만큼 새 아파트에 대한 기대가 큰 곳이다.

부동산R114 자료에 따르면, 10년 이상 노후 아파트 비중은 상주시 80%, 문경시는 87%를 넘고, 상주시 2019년(570가구), 2020년(68가구), 문경시 2020년(282가구)를 끝으로 사실상 신규 공급이 전무한 상태다. 이처럼 오랜 공급 공백이 이어진 지역에서는 새 아파트로 갈아타기를 원하는 대기 수요가 풍부하며, 공급 대비 수요가 많다 보니 자연스럽게 아파트 매매가격이 지속적으로 상승하고 있는 추세이다. 이러한 상황에서 등장하는 지역 최대 규모 브랜드 단지 ‘상주자이르네’는 수요자들의 선택 폭을 넓히고 시장 내 주거 수준을 끌어올릴 새로운 대안으로 평가된다.

‘상주자이르네’는 상품성 또한 지역 최고 수준이다. 단지에는 지역 최초로 스카이커뮤니티(스카이라운지, 교보문고)가 도입되며, 피트니스센터·실내골프연습장(스크린골프)·사우나·작은도서관·독서실 등 다양한 고급 커뮤니티 시설이 마련된다. 여기에 단지 내 국공립 어린이집과 다함께돌봄센터를 배치해 육아 편의성을 높였으며, 100% 지하주차 설계와 지상 공원화 조성으로 조경 공간을 극대화해 리조트형 주거 환경을 구현했다.

이 외에 지역의 미래가치도 높게 평가되고 있다. 상주시가 미래 성장동력으로 육성 중인 이차전지 클러스터 산업단지(계획)가 예정돼 있고, 경북농업기술원 이전 등 향후 첨단 산업 유치에 따른 인구 유입과 직주근접 수요 증가, 나아가 안정적인 배후 수요 확보가 기대된다. 여기에 KTX중부내륙철도(착공예정)으로 산업·교통 인프라 확충과 대규모 브랜드 단지 조성이 맞물리며 지역의 주거 가치가 한 단계 높아질 전망이다.

분양 관계자는 “상주자이르네”는 상주·문경을 잇는 생활권 중심지에서 선보이는 지역 최초의 대규모 브랜드 단지로, 오랜 기간 공급 공백이 이어졌던 상주 주거 시장에 새로운 기준을 제시할 것”이라며 “상주 최대 규모·최고층 브랜드 아파트라는 희소성과 고품격 커뮤니티, 중대형 중심 특화설계가 더해져 실거주 수요는 물론 이주 수요의 관심도 매우 높을 것으로 기대한다”고 말했다.

‘상주자이르네’의 견본주택은 경상북도 상주시 함창읍 함창로 일원에 마련될 예정이다.