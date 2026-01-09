[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구 ( 구청장 류경기 ) 가 지난 6 일 오후 구청장실에서 사단법인 나누며하나되기 ( 이사장 보광스님 ) 와 함께 ‘ 취약계층 행복나눔 물품 전달식 ’ 을 진행했다 .

이번 전달식에서 대한불교천태종 산하 사단법인 나누며하나되기는 겨울철 추위와 경제적 어려움을 겪고 있는 지역 내 취약계층과 어린이들을 위해 5000만 원 상당의 건강·생활·방역용품을 기탁했다. 기탁된 성품은 도움이 필요한 가정에 순차적으로 전달될 예정이다.

사단법인 나누며하나되기는 2003년 창립 이후 국내외에서 다양한 구호 활동을 이어오고 있으며, 중랑구와는 이번이 세 번째 나눔이다. 현재까지 중랑구에 전달한 성품의 누적 가액은 약 1억 원에 이른다.

류경기 중랑구청장은 “지역사회를 위해 꾸준히 따뜻한 나눔을 실천해 주셔서 감사드린다”며 “기탁받은 성품은 도움이 필요한 이웃들에게 정성껏 전달해 모두가 온기를 느낄 수 있는 겨울이 되도록 하겠다”고 말했다.