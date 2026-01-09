송파책박물관, 문체부 주관 ‘공립박물관 평가 인증기관’에 선정 특색있는 전시·교육 운영 성과로 우수한 박물관 역량 공식 입증

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)는 송파책박물관이 문화체육관광부 주관 2025년 공립박물관 평가인증기관에 선정됐다고 밝혔다.

개관 이후 처음으로 ‘공립박물관 인증’을 획득하며, 박물관으로서 우수한 역량을 입증한 것이다.

공립박물관 평가인증제는 ‘박물관 및 미술관 진흥법’ 제26조에 따라 등록 후 3년이 지난 전국 공립박물관을 대상으로 최근 3년간 운영 실적을 종합 평가해 인증을 부여하는 제도다.

문화체육관광부는 지난해 전국 296개 공립박물관을 대상으로 2022년부터 2024년까지의 운영 현황을 14개 세부 지표별 종합적 평가를 거쳐 심의를 진행했다. 송파책박물관은 모든 분야에서 우수한 성적을 기록하며, 공립박물관 평가인증에 성공했다.

송파책박물관은 책을 주제로 한 전국 최초의 공립 책 박물관으로 2019년 문을 열었다. 이후, 책과 관련된 문화유산을 수집‧보존‧연구하며, 다양한 전시와 강연, 교육프로그램을 운영하고 있다.

대표적으로 ▲책과 독서 문화를 주제로 한 특색 있는 상설·기획전시와 ▲어린이 책 체험전시실 ‘북키움’ ▲저자 초청 책문화 강연 ▲서울시립교향악단과 함께하는 뮤지엄 콘서트 등 운영을 통해 방문객들에게 깊이 있는 문화적 경험을 제공하는 복합 문화공간으로 자리매김해 왔다.

2025년 한 해 동안 31만 명이 찾은 송파책박물관은 ▲지난해 한국박물관협회 주관 ‘올해의 박물관‧미술관상’과 국립중앙박물관회 학술상 ‘특별상’을 잇달아 수상하였으며, ▲송파책박물관이 보유한 ‘자치통감 권 118-120’ ‘자치통감강목 권 13’ ‘시대일보’ 등 3건이 ‘서울시 유형문화유산’에 지정․등록 되는 등 다양한 성과를 이루어 낸 점이 눈길을 끌었다.

특히, 책 문화를 입체적으로 조명한 전시 기획력과 전시와 연계한 다양한 교육프로그램 운영으로 관람객에게 새로운 지식을 습득할 기회를 제공했다는 점에서 호평받았다.

또, 소장 유물의 학술적가치에 대해 높은 평가를 받으며, 우수한 박물관 역량을 입증했다.

서강석 송파구청장은 “이번 인증은 책과 인쇄 문화의 가치를 널리 알리고 나아가 독서문화 활성화에 선도적인 역할을 한 송파책물관의 전문성을 인정받은 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 책 관련 특색있는 전시와 다양한 책과 행사를 제공하는 세계인이 찾는 책 문화 명소로 성장할 수 있도록 최선을 다 하겠다”고 전했다.