병오년 붉은 말의 해 맞아 지난 8일 구청 3층 대강당에서 ‘2026년 신년인사회’ 열려 새해맞이 환영 인사, 축하공연, 어린이집 원생 큰절 퍼포먼스 등 온 세대 어우러지는 화합의 장으로

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)는 병오년 붉은 말의 해를 맞아 8일 구민과 함께 새해의 희망과 비전을 나누는 ‘2026년 신년인사회’를 개최했다.

올해 신년인사회는 붉은 말이 상징하는 열정, 도전, 전진의 의미를 담아 변화와 도약의 시기를 맞은 성동구가 새해 나아가야 할 미래 비전을 공유하고, 붉은 말을 주제로 한 상징적 연출을 통해 새해의 의미를 더욱 풍성하게 풀어냈다.

행사 시작에 앞서 정원오 구청장이 신년 인사회를 찾은 구민들에게 새해맞이 환영 인사를 나누는 것을 시작으로 생활예술동호회의 난타와 오카리나 연주 등 식전 공연이 펼쳐졌다.

본 행사에서는 주요 내빈들의 새해 덕담, 구립소년소녀합창단과 구립여성합창단, 구립시니어합창단의 합동공연, 어린이집 원생들의 새해 큰절 퍼포먼스가 이어졌으며, 정원오 구청장의 신년사를 통해 성동구의 변화와 미래상을 함께 그려보는 시간을 가졌다.

특히, 정원오 구청장은 신년사를 통해 “성동은 낡은 도심의 모습에서 벗어나 서울을 대표하는 중심도시이자 전 세계의 주목과 사랑을 받는 도시로 거듭났다”며 “성동의 모든 길에는 구민 여러분이 계셨고, 그 덕분에 지금의 성동이 있다”며 지난 12년간 성동구의 변화를 함께 이룬 구민들에게 감사의 마음을 전했다.

이어, 정 구청장은 “2026년에도 우리가 함께 만든 도시의 결실은 더 풍성해지고 더 넓게 퍼져 나가 ‘행복의 확산’을 이룰 것”이라며 “새해에도 시민이 체감할 수 있는 변화, 일상에서 느끼는 행복을 키울 수 있도록 한 걸음 한 걸음 걸어가겠다”고 성동구청장으로 마지막 신년 메시지를 전했다.

이날 행사에는 지역 내 어린이, 청년, 어르신 등 다양한 세대의 구민 2000여 명을 비롯해 지역의 기관과 단체 관계자들이 참여해 각양각색의 성동구민이 함께하는 화합의 장으로 꾸며졌다.

구는 이번 신년인사회를 통해 구민과의 소통을 더욱 강화하고, 모두가 체감할 수 있는 변화를 만들어가는 한 해로 나아가겠다는 방침이다.