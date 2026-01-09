- 양자내성암호 + AI 문서 기술 결합 서비스 공동개발 추진

- 금융·공공·교육 B2B 시장 공동 진출 협력

아톤(대표이사 김종서, 우길수)은 AI 오피스 플랫폼 기업 폴라리스오피스(대표이사 지준경)와 양자내성 암호화 기반 문서 서비스 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 9일 밝혔다. 이번 협약은 ‘문서 + 양자보안 인증’ 시너지를 창출하고, 개인용 보안인증 영역을 넘어 B2B 신규 비즈니스로 공동 확장하기 위해 마련했다.

양사는 지난 8일 서울 폴라리스오피스 본사에서 우길수 아톤 대표이사와 이해석 폴라리스오피스 그룹AI총괄이 참석한 가운데 협약식을 진행했다.

협약에 따라 양사는 문서의 열람·작성·편집·공유 전 과정에 양자내성암호(PQC) 기반 보안 기술을 적용을 추진한다. 특히 온디바이스 AI 문서 처리와 양자보안 인증을 결합해 클라우드 연결 없이도 안전한 문서 작업 환경을 구현할 계획이다. 문서 접근 권한 제어 및 이력 관리 기능도 함께 고도화한다.

또한 양사는 금융권, 공공기관, 교육 등 B2B 시장에 ‘보안 문서 솔루션’을 공동 마케팅하고, 기업용 문서 관리와 양자보안 인증을 결합한 패키지를 상품화할 계획이다. 아톤은 양자보안 기술의 적용처를 확장하고 폴라리스오피스는 B2B 보안 시장 진입 기반을 마련해 공동 레퍼런스를 확보해 나간다.

우길수 아톤 대표이사는 “양사의 협력을 통해 보안과 생산성을 동시에 강화한 새로운 서비스를 선보일 것”이라며 ”금융·공공·교육 등 B2B 시장에서 새로운 문서 보안 표준을 만들어 가겠다“고 말했다.