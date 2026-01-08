인허가 규정 간소화 및 비용 지원 등 요청

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 글로벌 임플란트 전문기업 ‘디오’는 이재명 대통령의 중국 방문을 계기로 산업통상자원부가 주재한 상하이 간담회에 참석했다고 8일 밝혔다.

이번 간담회는 지난 7일 중국 상하이 리츠칼튼 호텔에서 열렸으며, 엔터테인먼트·영화·게임·헬스케어·식품·뷰티 등 소비재 및 콘텐츠 분야 대표기업 14곳과 지원기관 3곳이 참여했다. 참석자들은 중국에 진출한 국내 기업들의 주요 현안과 애로사항, 향후 정부 차원의 지원 전략에 대해 논의했다.

이날 간담회에는 아모레퍼시픽, 농심, LG생활건강 등 중국에 진출한 대표 기업들이 참석했으며, 임플란트 업계를 대표해 디오가 함께 자리했다.

디오는 중국 내 신제품 출시 과정에서 겪는 애로사항을 설명하며 인허가 규정과 관련된 제도적 장벽과 비용 부담 완화를 위한 정부 차원의 지원을 요청했다.

간담회에 참석한 디오 중국법인 관계자는 “중국에 진출한 수많은 임플란트 기업을 대표해 이번 간담회에 참석하게 돼 매우 뜻깊게 생각한다”며 “디오는 지난해 중국 시장에서 적극적인 마케팅을 전개한 결과 전년 대비 약 두 배의 성장을 이뤘다”고 밝혔다.

이어 “이재명 대통령의 이번 방문을 계기로 한국 기업과 제품에 대한 현지 호감도가 더욱 높아질 것으로 기대한다”며 “민간기업으로서도 현지 활동을 더욱 강화해 한중 관계 발전에 기여하겠다”고 말했다.