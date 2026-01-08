[헤럴드경제(봉화)=김병진 기자]경북 봉화군은 다음달부터 택시 기본요금을 기존 4000원에서 4500원으로 500원 인상한다고 8일 밝혔다.

이번 조치는 경북도 물가대책위원회에서 결정된 택시요금 기준 조정계획에 따른 것이다.

따라서 거리당 주행 요금은 131m당 100원에서 128m당 100원으로 변경된다.

봉화군은 주민 혼란을 줄이기 위해 군 누리집, 전광판을 활용해 인상된 택시 요금을 안내하는 한편 각 읍·면에 현수막을 게시해 적극적으로 알리는 등 대군민 홍보에 나선다.

또 지역 택시업계도 요금 인상에 따른 고객 서비스 향상을 위해 운전 종사자 친절서비스 교육, 차량 청결 유지, 도로교통법 위반 행위 근절, 법규 준수 등에 빈틈이 없게 할 계획이다.

봉화군 관계자는 “택시요금 인상은 지속적인 물가 상승과 운수업계 경영난, 기사 인건비 현실화 등을 종합적으로 고려한 불가피한 조치”라며 “서비스 품질 관리, 부당요금 단속 등에 소홀함이 없게 하겠다”고 말했다.