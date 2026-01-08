‘2028 세계디자인수도(WDC) 부산’ 홍보영상 전쟁 직후부터 도시 변화시켜 온 여정 등 담아

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 시와 동서대학교 홍보영상학과 학생들이 협업해 제작한 ‘2028 세계디자인수도(WDC) 부산’ 홍보영상이 지난 7일 열린 서울영상광고제에서 영크리에이티브(Young Creative) 부문 금상을 수상했다고 8일 밝혔다.

이번 수상작은 2028 세계디자인수도 부산 선정의 의미를 시민과 MZ세대가 함께 공감하고 확산할 수 있도록 기획된 작품으로, 국내외 젊은 창작자들의 실험성과 창의성을 평가하는 서울영상광고제에서 수상했다는 점에서 의미를 더한다.

해당 영상은 지난해 10월 최초 공개된 이후 인스타그램 등 사회관계망서비스(SNS)에서 높은 조회 수를 기록하며 대중의 주목을 받았다. 이러한 성과를 바탕으로 지역 대학생들이 지닌 창의성과 잠재력이 권위 있는 시상식을 통해 대외적으로 인정받게 됐다.

작품은 지역 대학생들의 참신한 시각과 인공지능(AI) 기반 영상 기법을 결합해 ‘디자인으로 성장한 도시 부산’의 서사를 감각적이고 세련되게 풀어냈다는 평가를 받았다. 부산의 과거와 현재, 미래를 잇는 이야기 구조를 중심으로 ‘회복과 도전, 공존과 혁신’이라는 메시지를 음악과 영상으로 표현했다.

특히 주제곡 ‘부산: 디자인 유얼 라이프(Busan: Design Your Life)’는 전쟁의 폐허 속에서 다시 일어선 부산의 역사에서 출발해 디자인이 시민의 삶을 변화시켜 온 도시의 여정을 힙합 리듬과 인공지능 그래픽으로 재해석했다.

가사에는 ‘폐허를 뚫고 피어난 도시’, ‘버려진 공장, 문화의 쉼터로’, ‘디자인이 삶을 바꾸는 방식’ 등 도시 재생과 디자인 혁신을 상징하는 표현을 담아 부산이 ‘삶의 질을 디자인하는 도시’로 변화해 온 과정을 상징적으로 보여준다.

영상 제작에는 ▷인공지능) 기반 3D 애니메이션 ▷사운드 믹싱 ▷힙합 보컬 등 첨단 기술과 젊은 감성이 결합돼 역동적이고 현대적인 도시 이미지를 구현했다. 동서대학교 학생들은 기획 단계부터 스토리보드 구성, 음악 콘셉트 설정, 인공지능 영상 생성까지 전 과정에 직접 참여하며 작품의 완성도를 높였다.

해당 영상은 부산광역시 공식 유튜브 채널 ‘부산튜브’에서 ‘Busan: Design Your Life – 2028 세계디자인수도 부산’이라는 제목으로 확인할 수 있다.