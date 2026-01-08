[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구과학대 축구부가 창단 이후 첫 공식 대회에서 첫 승을 거두며 산뜻한 출발을 알렸다.

8일 대구과학대에 따르면 축구부(감독 고재효)는 전날 경북 김천에서 열린 제22회 1·2학년 대학축구대회 예선 1차전에서 중앙대를 1-0으로 제압하며 창단 이후 첫 공식 승리를 기록했다.

이번 대회는 한국대학축구연맹이 주관하는 전국 규모의 대회로, 대학 1·2학년 선수들이 참가해 유망 선수를 발굴하고 대학축구의 저변을 확대하기 위해 매년 열리고 있다.

이날 경기에서 대구과학대는 전반전에 터진 선제골을 끝까지 지켜내며 조직적인 수비와 안정적인 경기 운영을 펼쳤다.

창단 이후 처음 출전한 공식 대회임에도 불구하고 선수들은 높은 집중력과 끈끈한 조직력을 바탕으로 상대의 공세를 효과적으로 차단하며 의미 있는 첫 승을 완성했다.

박지은 총장은 “창단 첫 대회에서 거둔 첫 승은 선수단과 지도진 모두에게 매우 뜻깊은 성과”라며 “앞으로도 축구부가 대학 스포츠 활성화와 학생 선수들의 성장에 기여할 수 있도록 지속적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

한편 대구과학대는 축구부 창단을 계기로 대학 스포츠 활성화는 물론 학생 선수들의 인성 함양과 전인적 성장을 함께 꾀하고 있다. 대구과학대 축구부는 오는 9일 대경대와 예선 두 번째 경기를 치를 예정이다.