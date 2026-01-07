전남 담양군은 군정 운영 방향을 주민과 공유하고 현장 의견을 수렴하기 위해 ‘2026년 마을로 찾아가는 군민과의 대화’를 7일 시작했다.
[헤럴드경제(담양)=서인주 기자] 전남 담양군은 군정 운영 방향을 주민과 공유하고 현장 의견을 수렴하기 위해 ‘2026년 마을로 찾아가는 군민과의 대화’를 7일 시작했다.

담양군은 약 2개월간 12개 읍·면 325개 마을을 순차적으로 방문해 주요 정책과 사업을 설명하고 주민 의견을 청취할 계획이다.

특히 이번 대화에서는 지난해 군민과의 대화에서 접수된 건의사항의 처리 결과와 추진 상황을 주민들에게 상세히 안내하는 데 중점을 두기로 했다.

지난해 현장에서 접수된 건의사항은 총 1천857건으로 농촌 기반 시설 개선과 생활민원 관련 내용이 대부분이었다.

이날 담양읍 객사리·담주리·천변리 등 마을회관을 찾은 관계 공무원은 접수 민원 추진 상황을 설명한 뒤 군정 주요 시책을 소개하고 현장 의견을 들었다.

담양군 관계자는 “현장에서 즉시 처리할 수 있는 사안은 곧바로 조치하고, 예산 확보나 중장기 검토가 필요한 과제는 분기별로 점검하는 등 완료 시까지 지속 관리할 방침”이라고 밝혔다.


