4만1000t급 화물보급함 정밀 정비 2번째 수주…미국과 파트너십 강화

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] HD현대중공업이 독보적인 기술력으로 미국 해군의 군수지원함 유지·보수·정비(MRO)사업을 지난해에 이어 연달아 수주했다.

HD현대중공업은 최근 미 해군 7함대 소속의 4만1000t급 화물보급함 ‘USNS 세사르 차베즈(Cesar Chavez)’함의 정기 정비사업을 수주했다고 7일 밝혔다.

세사르 차베즈함은 길이 210m·너비 32m·높이 9.4m 규모로, 지난 2012년 취역해 선령 14년 된 군함이다.

HD현대중공업은 오는 19일부터 울산 중형선사업부 인근 안벽에서 정비를 시작해 선체 및 구조물, 추진, 전기, 보기 계통 등 100여개 항목에 대한 정밀 정비를 수행한 후 3월 미 해군에 인도할 예정이다.

HD현대중공업은 지난해 8월 미 해군으로부터 첫 수주한 군수지원함 ‘앨런 셰퍼드’함 MRO를 맡아 계약 시 60여개 항목의 작업을 수행하면서 100여개 항목을 추가 발굴해 작업함으로써 작업력을 인정받고 미국 해군과의 파트너십을 공고히 했다.

주원호 HD현대중공업 사장(함정·중형선사업부 대표)은 “독보적인 기술과 전문성을 바탕으로 지난해 첫 미 해군 함정 MRO사업을 성공적으로 완수한 만큼, HD현대미포와의 합병을 통한 인적·시설 역량으로 MRO사업을 선도해 나갈 것”이라고 말했다.