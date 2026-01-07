한·중 벤처스타트업 서밋 개최 “혁신, 어느 한 국가 전유물 아냐”

[헤럴드경제(상하이)=문혜현 기자] 중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 7일 “한국의 벤처스타트업 생태계가 중국의 거대한 혁신 창업 환경과 유기적으로 연결된다면, 양국은 더 새롭고 더 큰 성장의 해법을 마주할 것”이라고 강조했다.

이 대통령은 이날 오전 상하이 국제회의중심에서 개최된 ‘한중 벤처스타트업 서밋’에 참석해 “혁신은 어느 한 국가의 전유물이 아니”라면서 이같이 말했다. 조선의 실학자 박제가 선생이 청나라 유수의 학자들과 교류하며 동아시아 근대 기술을 발전시켰듯 양국 또한 시너지를 낼 수 있다는 취지다.

이날 서밋엔 양국의 스타트업 대표 6인이 참석했다. 중국측에서는 ‘브레인코’ 한비청 대표, ‘미니맥스’ 옌쥔제 대표, 초상은행국제(CMBI*)의 훠젠쥔 대표가 참석하고, 한국측에서는 ‘루닛’의 서범석 대표, ‘시엔에스’ 안중현 대표, ‘마음AI’ 최홍석 대표가 동석했다.

이날 행사와 관련해 강유정 청와대 대변인은 서면 브리핑에서 “이 대통령은 한·중 벤처스타트업 창업생태계 협력 기반을 마련하고, 국내 기업들의 중국 진출 토대를 마련하기 위한 ‘한·중 벤처스타트업 서밋’에 참석했다”면서 “이날 행사는 ‘한·중 창업생태계, 연결을 넘어 공동 성장으로’를 주제로 한·중 양국 정부 고위급 인사와 유망 창업기업, 벤처캐피탈(VC) 등 벤처스타트업 관계자 약 400명이 참석했다”고 전했다.

행사는 ‘한·중 벤처스타트업과의 대화’, ‘한·중 투자 컨퍼런스’, ‘한·중 비즈니스 밋업’ 등으로 구성됐고 중국 진출을 희망하는 국내 우수 스타트업의 제품·기술 전시도 함께 운영했다.

이 대통령은 이날 ‘한·중 벤처스타트업과의 대화’에 직접 참여해 참석자들과 활발하게 소통했다고 한다.

강 대변인은 “‘한·중 벤처스타트업과의 대화’는 한·중 창업생태계 ‘연결’과 연결을 통한 공동 ‘성장’의 두 주제로 진행됐다”면서 “한·중 대표 유니콘 기업 ‘브레인코’ 한비청 대표와 ‘루닛’ 서범석 대표는 양국을 오가며 기술 혁신을 이끌어내고 있는 이야기를 공유했다”고 소개했다.

또한 그는 “중국에 진출하여 활동하고 있는 한국 스타트업 ‘시엔에스’ 안중현 대표, ‘마음AI’ 최홍석 대표가 양국의 기술 역량과 시장 강점을 결합한 협력 가능성을 제시하여 현장의 공감을 이끌어내기도 했다”고 말했다.

이날 중국의 신흥 AI 4대 기업 중 하나인 ‘미니맥스’ 옌쥔제 대표는 혁신적 기술의 중요성과 양국 기업 간의 협력 필요성을 강조했다고 한다. 강 대변인은 이어 “초상은행국제(CMBI)의 훠젠쥔 대표는 중국 투자자들의 관점에서 본 한국 스타트업들의 강점을 설명하고, 중국 글로벌펀드를 통한 벤처투자 분야에서의 한·중 협력 계획을 밝혔다”고 덧붙였다. 초상은행국제는 중국 최대 상업은행인 초상은행의 자회사로 자산운용, 투자은행 등 업무를 영위하는 금융서비스 기관이다.

이 대통령은 이날 마무리 발언에서 “양국의 협력과 성장을 위한 오늘의 만남이 여기서 그치지 않고, 지속적인 교류로 이어지길 바란다”면서 “대한민국 정부는 국경이라는 장벽 없이 마음껏 도전하고 꿈을 펼칠 수 있는 벤처스타트업 생태계를 만드는 데 최선을 다할 것”이라고 양국 창업벤처스타트업 생태계의 연결을 적극 지원하겠다는 의지를 보였다.