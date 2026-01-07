[헤럴드경제=함영훈 기자] 스페인과 닿을랑 말랑하는 위치에 있는 카사블랑카의 모로코가 관광 수입 증가와 함께 해외 송금 규모가 사상 최고 수준을 기록하며, 여행·관광 산업이 실물 경제 회복의 핵심 축으로 작용하고 있다.

자연히 서비스 수준은 고도화하고, 주민들의 넉넉함은 활기넘치는 미소를 통해 뚜렷하게 나타나 관광객들의 기분 마저 좋게하고 있으며, 경제·고용 지표도 상승하고 있다는 것이다.

7일 모로코관광청 한국사무소인 에스마케팅에 따르면, 2025년 마라케시, 카시블랑카, 페즈 등 주요 도시로의 여행 수요가 눈에 띄게 증가하며, 숙박·외식·교통·관광 서비스 등 연관 산업이 동반 회복세를 보이고 있다. 업계에서는 관광객 유입이 단순한 방문 증가를 넘어 도시 경제 전반의 체력을 끌어올리는 역할을 하고 있다고 평가한다.

모로코가 주목받는 이유는 관광 회복의 방식이 다른 국가들과 다르기 때문이다. 특정 휴양지나 리조트 중심이 아닌, 도시 전반에 체류와 소비가 분산되는 구조가 형성돼 있다는 점이 특징이다.

전통 시장과 구시가지, 문화 유산, 미식과 쇼핑, 현대적 도시 인프라가 하나의 여행 동선으로 연결되며, 관광 소비가 자연스럽게 지역 경제로 확산되고 있다.

관광명소 동선을 따라 지역 관광경제를 자연스럽게 연결하는 구조는 시스템은 한국도 배워야할 것 같다.

모로코는 유럽과 중동, 아프리카를 잇는 지리적 특성을 바탕으로 단거리·중거리 여행 수요를 동시에 흡수할 수 있는 관광국가로 평가된다.

이에 따라 단기 방문객 뿐 아니라 도시 체류형·문화 중심 여행 수요가 안정적으로 유입되며, 관광 회복의 지속 가능성을 높이고 있다는 분석이다.

최근 발표된 관련 통계에 따르면, 모로코의 해외 송금 규모는 역대 최고치를 기록했으며 이는 관광 수입 증가와 맞물려 가계 소비 안정과 내수 회복에 기여하고 있다.

관광을 통해 유입된 외화가 소비와 서비스 산업으로 연결되며, 경제 전반에 선순환 구조를 형성하고 있다는 평가다.

이 같은 흐름은 관광 산업이 단순한 여가 소비를 넘어 국가 경제를 견인하는 핵심 산업으로 기능하고 있음을 보여준다.

특히 관광 수요가 일부 지역에 집중되지 않고 주요 도시 전반으로 확산되며, 관광·도시·경제가 함께 움직이는 구조가 형성되고 있다는 점에서 차별화된 사례로 꼽힌다.

관광이 도시를 살리고, 도시의 회복이 국가 경제로 이어지는 흐름 속에서 모로코는 관광 주도형 경제 회복의 대표적인 사례로 주목받고 있다.

모로코에 가면 동아시아와 비슷한 입맛을 가진 음식이 적지 않다. 신라과 같은 민족인 훈족과 페르시아등 중부아시아 민족이 여기까지 진출한 적이 있기 때문에 서양 일색이 아닌 퓨전문화 국가로 한국민에게도 친근한 콘텐츠가 많다.