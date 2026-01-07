[헤럴드경제=김주리 기자] 이재명 대통령이 7일 중국 상하이 순방 기자단 오찬 간담회에서 ‘쿠팡 중국인 직원이 정보 유출했다는 등에 대해 반중 정서가 있다’라는 지적에 “쿠팡의 범죄 행위자가 중국 사람이다. 어쩌라고요?”라고 답했다.

이 대통령은 “(쿠팡 유출 직원이) 일본 사람이면 그때부터 일본사람 미워할 것이냐. 미국 사람이면 미국을 무지하게 미워해야되는데, 그건 왜 안하는 것이냐. 도대체”라고 반문했다.

이어 “그야말로 아무런 근거 없는 얘기”라고 덧붙였다. 이 대통령은 “근거 없고 불필요한 혐오, 선동에 대해 우리가 경각심을 갖고 엄히 제재해야된다는 것은 명백하다”고 말했다.

이 대통령은 “미세 먼지가 한창 심할 때, 중국발(發)이냐 어디발이냐 가지고 막 싸우고 그랬다”며 “저도 방송에서 누구하고 싸웠던 기억이 있는데, 이런걸 감정적으로 대응할 문제는 아니다”고 말했다. 이어 “중국은 재생에너지로 신속하게 전환하면서 정말 놀라울 정도로 빠르게 미세 먼지 문제에 대응한 것 같다”고 덧붙였다.