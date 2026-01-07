경찰 전담팀 32명 중 상당수 합수본으로 “수사연속성 확보로 의혹규명 속도 예상”

[헤럴드경제=이용경 기자] 통일교와 신천지의 정교유착 의혹을 수사할 검찰·경찰 합동수사본부가 공식 출범했다. 그간 통일교 정치권 로비 의혹을 전담해 온 경찰 특별전담수사팀 인력도 대거 합수본에 합류하면서 관련 수사는 계속해서 속도가 붙을 것으로 전망된다.

7일 경찰에 따르면 전날 꾸려진 정교유착 비리 검경 합동수사본부에는 경찰 특별전담수사팀 인력 32명 중 대다수가 파견됐다. 특별전담수사팀장으로서 통일교 의혹 사건을 지휘해 온 박창환 경찰청 중대범죄수사과장(총경)도 파견자 명단에 포함됐다.

검경 합수본의 인력 규모는 본부장 1명·부본부장 2명을 포함해 총 47명으로 구성됐다. 본부장에는 김태훈 서울남부지검장이 임명됐다. 검찰 측 부본부장은 임삼빈 대검찰청 공공수사기획관(차장검사)가 맡았다. 이 밖에도 부장검사 2명·검사 6명·수사관 15명 등 검찰에서만 25명이 파견됐다.

경찰에서는 함영욱 전북경찰청 수사부장(경무관)이 부본부장으로 임명됐다. 총경급 경찰로는 박 과장 외에도 임지환 용인서부경찰서장이 포함됐다. 경정 이하 경찰 19명까지 포함하면 총 22명이 합수본에 합류했다.

경찰 관계자는 “수사 인력 대부분이 합수본에 합류하는 만큼 수사 연속성에는 문제가 없을 것”이라며 “영장 신청이나 청구 등 절차 부분에서도 검찰과 효율적으로 협조가 가능하리라 생각한다”고 말했다.

전담팀은 조만간 통일교 의혹 사건 일체를 합수본에 이관할 방침이다. 전담팀 수사 인력이 대부분 유지되는 만큼 본류 사건에 해당하는 전재수 더불어민주당 의원(전 해양수산부 장관)의 금품수수 의혹과 통일교 쪼개기 후원 의혹 등 주요 사건에 대한 수사는 합수본에서도 계속될 전망이다.

합수본은 앞으로 통일교와 신천지 등 종교단체의 정관계 인사 금품 제공, 특정 정당 가입을 통한 선거 개입 등 정교유착 의혹 전반을 수사할 예정이다. 검찰은 송치 사건의 수사·기소와 영장 심사, 법리 검토를 담당하고 경찰은 진행 중인 사건 수사와 영장 신청, 사건 송치를 맡는다.

한편 경찰은 검찰로부터 보완 수사 요청을 받은 정치권 쪼개기 후원 의혹 관련해 한학자 총재 등 3명의 정치자금법 위반 혐의 수사를 이어가고 있다. 또한 이날은 오전 9시부터 통일교로부터 금품을 수수한 혐의를 받는 김규환 대한석탄공사 사장(전 미래통합당 의원)의 휴대전화 포렌식 조사에도 나섰다. 경찰은 지난달 15일 김 전 의원 자택 등을 압수수색 해 휴대전화 1대 등을 확보했다.

김 전 의원은 2022년 총선 당시 통일교로부터 3000만원 상당의 금품을 받은 혐의(정치자금법 위반)를 받는다. 이날 포렌식 조사에는 김 전 의원 측 관계자와 변호인이 참여했다. 경찰은 김 전 의원과 함께 통일교로부터 금품을 받았다는 혐의를 받는 임종성 전 더불어민주당 의원에 대해서도 조만간 압수물에 대한 포렌식 조사를 진행할 방침이다.