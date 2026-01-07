[헤럴드경제=김주리 기자] 더불어민주당은 7일 국민의힘 장동혁 대표가 12·3 비상계엄 사태에 대한 잘못을 인정하고 사과 입장을 밝힌 것과 관련해 “철 지난 사과에 대해 국민이 진심이라고 받아들일지 회의적”이라고 비판했다.

박수현 수석대변인은 이날 오전 서울농수산식품공사 대회의실에서 연 현장최고위 후 브리핑에서 “정청래 대표가 ‘비록 썩은 사과일지라도 사과를 하길 바란다’는 취지의 말을 했는데, 중요한 것은 진심이고 실천”이라며 이같이 밝혔다.

박 수석대변인은 국민의힘이 신임 당 윤리위원장으로 임명한 윤민우 가천대 교수가 과거 김건희 여사를 옹호한 이력이 있는 점을 거론, “이런 행동과 비상계엄에 대해 철 지난 사과를 하는 것이 어떤 일치감이 있는가”라고 반문했다.

그러면서 “국민이 진심 어린 사과로 받아들이고, 국민의힘이 (앞으로) 그런 방향으로 행동할 것이라고 예상할지에 대해선 다소 회의적”이라고 언급했다.

그는 “앞으로 국민께선 국민의힘의 오늘 사과가 진정성 있는 행동으로 연결되는지 지켜볼 것”이라고 강조했다.

장 대표가 쇄신의 하나로 당명 개정 검토 입장을 밝힌 데 대해선 “여러 차례 (정치권에서) 봐왔던 장면들”이라며 “옷을 갈아입어도 그 안에 몸이 정갈하게 정리되지 않는다면 냄새가 사라질 수 있겠느냐”고 말했다.

그는 “(과거 보수정당이) 당명 개정을 통해 과거를 덮고자 했던 그런 역사를 국민은 잘 기억하고 있다”고 꼬집었다.