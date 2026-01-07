日·美 차례로 비판하며 韓中협력 강조 “韓기업들, ‘중국 기회’ 잡으려 의욕적”

[헤럴드경제=김영철 기자] 중국 인민일보가 이재명 대통령의 중국 방문을 긍정적으로 평가하며 '일본·미국에 맞선 한중 협력 필요성'을 주장했다.

중국공산당 기관지 인민일보는 7일 논평에서 이날 예정된 이 대통령의 상하이 대한민국 임시정부 유적지 방문을 두고 “국제 매체들은 이재명 대통령이 이곳에서 역사적 기억을 되돌아보는 것을 선택한 것은 ‘역사 문제가 아직 종결되지 않았다’는 명확한 신호를 발신하는 것으로 해석한다”고 주장했다.

이어 논평은 “똑같이 제2차 세계대전에서 거대한 민족적 희생을 한 국가로서, 중국과 한국은 응당 제2차 세계대전 승리의 성과를 함께 지키고 동북아 평화·안정을 함께 수호해야 한다”며 “이는 역사적 정의를 지키기 위한 필수 조건이자 지역의 평화적 미래를 만드는 필수 조건”이라고 했다.

앞서 시진핑 중국 국가주석은 지난 5일 이 대통령과의 베이징 정상회담에서 한중 양국이 일본 군국주의 침략에 맞서 함께 싸운 경험이 있다고 강조했는데, 인민일보는 여기에서 더 나아가 이 대통령의 상하이 방문을 ‘일본에 맞선 한중 협력’이라는 구도로 연결하려는 것으로 풀이된다.

한미일 공조의 중심축인 미국을 향한 비판도 빼놓지 않았다.

인민일보는 “일방주의와 보호주의의 끊임없는 대두를 맞아 중한이 개방적 협력을 강화하고 다자주의를 지키는 것은 각자의 발전에 이로울 뿐만 아니라 지역과 세계 산업망·공급망의 안정 수호에 이롭다”며 미국을 간접 겨냥했다. 그러면서 “(한중 협력은) 평등하고 질서 있는 세계 다극화와 보편적으로 포용적인 경제 세계화 추진에 공헌하는 것”이라고 했다.

이날 인민일보는 “최근 수년 동안 중한 경제·무역 관계의 내용에는 새로운 변화가 발생했으나 양국의 이익이 맞물려있다는 기본적 현실에는 변함이 없다”며 “중국은 시종일관 ‘이웃의 성취는 (중국) 자신을 돕는 것’이라는 이념에 기초해 한국과의 발전 전략 연결 및 정책 협조에 힘써왔고, 공동 이익의 케이크(파이)를 키워왔다”고 설명했다.

이어 “200여명의 한국 기업가로 구성된 경제 대표단이 이재명 대통령을 따라 중국에 방문했는데, 국제사회는 여기에서 한국 산업계가 중국이라는 기회를 붙잡으려는 열정(의욕)과 자신감을 읽어낸다”면서 “중한의 경제 연계는 긴밀하고, 산업망·공급망은 깊이 얽혀있으며, 협력은 서로에게 이롭다”고 강조했다.

인민일보는 “현재 중한 관계의 호전·발전 추세는 쉽게 온 것이 아니고 양국이 더욱 귀하게 여길 가치가 있다”며 “양국은 응당 우호 협력 방향을 확고히 잡고 호혜의 취지를 고수해 중한 전략적 협력 동반자 관계가 건강한 궤도로 발전하도록 추동해야 한다”고 덧붙였다.