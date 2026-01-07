‘민간 고용 추정을 통한 최근 고용 상황 평가’ 올해 6만명 증가 시 작년보다 1만명 늘어 “고용상황 판단 시 민간고용 보완 활용해야”

[헤럴드경제=김벼리 기자] 지난해 3분기부터 소비가 회복되면서 민간 고용도 개선되고 있다는 분석 결과가 나왔다. 올해 민간 고용 증가폭도 작년보다 1만명 늘어날 것으로 전망된다.

한은은 7일 발표한 ‘민간 고용 추정을 통한 최근 고용 상황 평가’ 보고서를 통해 올해 민간 고용 증가 폭을 6만명으로 전망했다. 지난해(5만명)보다 1만명가량 늘어난 수준이다.

추세 대비 민간 고용 수준을 보여주는 ‘민간 고용 갭’도 같은 기간 -8만명에서 -2만명으로 6만명가량 개선될 것으로 전망했다.

민간 고용이란 노인일자리나 공공행정 취업자 등 공공일자리를 제외한 취업자수를 말한다.

한은은 취업자수에서 공공일자리 비중이 커지면 전체 취업자수만으로 실제 고용 상황 등을 정확히 판단하기 어려워진다는 점에 착안해 이번에 민간고용을 추정해 국내 고용 상황을 평가했다. 한은에 따르면 지난 1~3분기 공공일자리 증가규모는 14만명으로 실업률을 0.1~0.2%포인트 낮추는 효과가 있던 것으로 추정된다.

민간 고용은 지난 2022년부터 증가 규모가 추세적으로 둔화하고 있다. 생산연령인구가 줄어드는 가운데 민간 부문의 고용창출력이 비IT부문의 글로벌 경쟁력 심화, 기술변화 등에 추세적으로 둔화하고 있기 때문이라고 한은은 설명했다. 지난 2024년부터 지난해 상반기까지는 건설경기 위축 등 영향으로 민간 고용이 추세를 밑돌았는데 3분기부터는 소비가 회복되면서 추세에 근접하는 증가세를 보였다.

한은은 “분석 결과 민간고용은 총고용에 비해 거시경제 변동상황을 더 정확히 반영한다”며 “노동시장 여건 변화에도 더 잘 부합한다”고 평가했다. 이어 “국내 고용에서 공공일자리 비중이 꾸준히 확대될 것으로 예상되는 만큼 고용 상황 판단 시 총고용만 고려하기보다 민간 고용을 보완적으로 활용해야 할 것”이라고 말했다.