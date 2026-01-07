BYD 369만대로 글로벌 판매량 1위 中지리 그룹·테슬라 뒤이어…현대차그룹 8위

[헤럴드경제=권제인 기자] 지난해 1~11월 전 세계에 인도된 전기차가 전년 동기 대비 20% 증가해 2000만대에 육박하는 것으로 집계됐다. 현대자동차그룹은 글로벌 시장에서 안정적인 성장세를 유지하며 전체 브랜드 중 전기차 판매 8위에 이름을 올렸다.

7일 SNE리서치에 따르면 지난해 1~11월 전 세계에서 등록된 전기차는 총 1916만8000대로 전년 동기 대비 약 22.9% 증가한 것으로 나타났다.

업체별로는 중국의 BYD가 0.5% 증가한 369만대로 글로벌 판매량 1위를 유지했다. BYD는 글로벌 전기차 시장 전반의 성장세가 둔화하는 국면에서도 유럽(헝가리, 터키)과 동남아(태국, 인도네시아, 캄보디아)를 중심으로 공장 신설 및 증설을 병행하며 관세 및 보조금 정책 변화에 대한 대응력을 강화했다.

2위를 기록한 중국 지리 그룹은 전년 동기 대비 60.9% 증가한 201만4000대의 전기차를 판매했다. 지리그룹은 ‘스타위시’ 모델이 흥행하며 판매량 확대를 견인한 가운데, 프리미엄 브랜드 ‘지커’, 하이브리드 전용 브랜드 ‘갤럭시’ 등 다층적인 브랜드 포트폴리오를 바탕으로 폭 넓은 소비자층을 공략한 것으로 분석됐다.

테슬라는 전년 동기 대비 8.0% 감소한 145만9000대의 전기차를 판매했다. 주력 모델인 ‘모델 3·Y’ 판매량은 전년 동기 대비 6.3% 감소한 141만2000대를 기록해 브랜드 실적 전반에 부담을 준 것으로 나타났다. 지역별로는 북미, 유럽, 중국 등 주요 핵심 시장 전반에서 동반 하락세가 확인됐다.

SNE리서치는 “한편 완전 자율주행(FSD) 기능 고도화와 월 구독 기반 소프트웨어 수익 모델 확장 전략은 지속되고 있으나, 단기적으로는 차량 판매 감소를 상쇄할 만큼의 가시적인 실적 개선 효과는 제한적이다”고 분석했다.

현대차그룹은 전년 동기 대비 12.1% 증가한 57만대의 전기차를 판매하며 8위에 이름을 올렸다. BEV 부문에서는 아이오닉 5와 EV3가 실적을 견인했으며 캐스퍼(인스터) EV, EV5, 크레타 일렉트릭 등 소형 및 전략형 모델 역시 글로벌 주요 시장에서 긍정적인 반응을 얻고 있다.

2025년 1~11월 글로벌 전기차 시장은 지역별 정책 환경과 수요 구조 차이에 따라 상이한 흐름을 보인 것으로 조사됐다.

중국은 전년 동기 대비 21.0% 증가한 1231만5000대의 전기차를 판매하며 글로벌 전기차 시장의 64% 이상을 차지했다. 판매 규모는 여전히 확대되고 있으나, 내수 시장에서는 가격 경쟁 심화와 공급 과잉 우려가 동시에 주목받으며 과거와 같은 고성장 국면에서는 벗어난 모습이다

유럽 전기차 시장은 2025년 1~11월 기준 전년 동기 대비 32.8% 증가한 374만5000대를 기록하며 글로벌 시장의 19.5%를 차지했다. 북미 전기차 시장은 전년 동기 대비 0.3% 증가한 165만1000대를 기록했으나, 증가 폭이 극히 제한적이라는 점에서 전년과 유사한 정체 국면으로 평가된다.

중국을 제외한 아시아 시장은 전년 대비 54.8% 증가한 109만1000대를 기록하며 글로벌 점유율 5.7%를 차지했다.

SNE리서치는 “글로벌 전기차 시장은 성장 흐름을 유지했으나 시장을 움직이는 동력은 정책 주도 확산에서 수익성, 공급망, 가격 경쟁력 중심으로 빠르게 이동하고 있다”며 “향후 경쟁의 핵심은 기술 우위 자체보다 정책 변동성 속에서도 안정적인 수익을 창출할 수 있는 운영 체력과 공급망 장악력으로 수렴될 것”이라고 전망했다.