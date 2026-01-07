전 세계 제조업의 산업 패러다임이 변화하고 있다. 정형화된 자동화 기반의 디지털 생산 방식을 넘어서 AI 로봇 공정, AI 기반 산업안전 장치 등 생산 모든 과정에 거쳐 AI가 접목된 피지컬 지능화가 확산하고 있다.

한 글로벌 시장조사에 따르면 전 세계 AI 지출이 2025년 1조5000억달러, 2026년 2조달러를 넘어설 것으로 예상되는 가운데, AI 기술 등으로 고도화되는 제조 시장 규모는 2025년 3299억달러에서 2035년 1조3000억달러 이상으로 성장할 전망이다.

이런 변화는 제조업 비중이 높은 한국 경제에 위기이자 새로운 도약의 기회이다.

한국은행과 통계청 자료에 따르면 제조업은 한국 명목 GDP의 약 27.6%를 차지해 미국, 독일 등 주요 선진국 대비 경제 내 비중이 월등히 높다. 한국의 피지컬 AI 전환은 선택이 아닌 국가 경쟁력 유지의 필수 요건이다. 기존 아날로그 기반만으로는 경쟁력 유지·발전에 한계에 봉착할 수 밖에 없기 때문이다.

중앙정부의 AI 육성 전략이 제조업에서 빛을 발하기 위해서는 제조 현장을 중심으로 한 ‘상향식(Bottom-up)’ 접근이 반드시 병행되어야 한다. 현장에는 제조 공정에 대한 다양한 정보와 데이터가 현장에 축적되어 있고 AI가 이를 학습할 수 있어야 하기 때문이다. AI 전환이 지속 가능한 성과를 내기 위해서도 현장의 요구를 충족시키면서 지역 산업 생태계에 기반에서 발생해야 한다.

지역 산업 기반 인재 양성기관인 한국폴리텍대학의 역할이 주목받는 이유도 여기에 있다. 전국 40개 캠퍼스가 있는 폴리텍은 지역 제조업과 밀접하게 연결된 산업 인프라를 갖추고 있다.

이미 AI 리터러시 교육을 선제적으로 도입한 데 이어, 올해부터는 실전 중심의 제조 AI 역량 강화 프로그램을 본격 추진한다. 폴리텍은 전기·전자·설비 등 뿌리산업부터 반도체·바이오 등 첨단 산업까지 총 19개 계열, 59개 과정의 산업 AI 교과과정을 새롭게 개발해 현장 인재를 양성할 계획이다.

또한 정부와 협력해 약 100억 원 규모로 피지컬 AI 공장을 전국 4개 거점지역에 구축한다. 이를 통해 지역 기업과 공동으로 실증 모델을 마련하고, 기술 도입에 어려움을 겪는 중소·중견 제조기업에 실질적인 가이드를 제공하는 ‘제조 AI 확산 허브’ 기능을 수행한다. 특히 제조 AI 전환의 성패는 기술 자체보다 이를 현장에 안착시키고 지속해서 고도화할 수 있는 실행 역량에 달려 있다.

한국 제조업이 글로벌 AI 경쟁에서 주도권을 확보하려면 첨단 기술 도입, 현장 전문 인력 양성, 지역 기반 산업 전략이 유기적으로 연결되어야 한다.

제조 AI 혁신은 단순한 공정 자동화가 아닌 한국 제조업을 고도화하고 이러한 기술을 수출할 수 있는 계기가 될 수 있다. 지금 한국은 AI라는 새로운 엔진을 앞세워 ‘초격차 제조 강국’으로 도약할 것인지, 아니면 글로벌 경쟁에서 뒤처질 것인지 중요한 기로에 서 있다.

정경훈 한국폴리텍대학 기획이사