김영배 의원 제안 수용…9일 국회 간담회 “이동권·공공일자리 복원, 정책 협약 제안”

[헤럴드경제=정주원 기자] 전국장애인차별철폐연대(전장연)가 오는 6월 3일 제9회 동시 지방선거까지 지하철 연착을 유발하는 탑승 시위를 멈추겠다고 밝혔다. 출근길 지하철역에서 이어진 ‘지하철 행동’이 잠정 중단 국면에 들어간 것이다.

박경석 전장연 상임대표는 7일 오전 서울 지하철 4호선 혜화역(동대문 방면) 승강장에서 기자회견을 열고 “더불어민주당 김영배 의원이 제안한 탑승 시위 유보와 민주당 서울시장 후보들과의 간담회를 수용하기로 했다”며 “지방선거 전까지 출근길 지하철 연착 행동은 모두 마무리한다”고 밝혔다.

이날 혜화역 승강장에서는 전장연 발언이 이어지는 동안에도 열차 전체 안내 방송을 통해 ‘무정차·연착 가능성’이 반복적으로 흘러나왔다. 박 대표는 “이 순간에도 전장연을 특정 장애인 단체로 지칭하며 갈라치기와 혐오를 조장하는 방송이 계속되고 있다”며 “마이크 사용조차 막히고, 실제로 마이크를 빼앗긴 적도 많다”고 현장 상황을 전했다.

전장연은 이번 결정이 ‘투쟁 중단’이 아니라 ‘정치의 책임을 묻기 위한 유보’라는 점을 분명히 했다.

“중단 아닌 유보” 정치에 책임 묻는 조건부 멈춤

전장연이 탑승 시위 유보를 결정한 배경에는 김영배 더불어민주당 의원의 중재가 있었다. 김 의원은 전날 전장연 선전전 현장을 찾아 탑승 시위 유보와 함께 민주당 서울시장 후보들과의 공식 간담회를 제안했다. 박 대표는 “김 의원이 정치적 책임감을 갖고 현장을 방문했고, 민주당 서울시장 후보들과 함께 정치가 풀어야 할 과제를 논의하자고 제안했다”며 “내부 논의 끝에 이를 수용했다”고 밝혔다.

이에 따라 전장연은 오는 9일 오전 10시 국회에서 민주당 서울시장 후보들과 간담회를 열 예정이다. 박 대표는 “왜 우리가 지하철에서 외칠 수밖에 없었는지와 서울시장이 책임져야 할 내용들을 직접 설명할 것”이라며 “장애인 이동권·권리중심공공일자리 복원 등을 포함한 정책 협약을 제안하겠다”고 말했다.

이날 전장연은 특히 장애인 이동권 문제를 둘러싼 서울시의 정책 우선순위를 강하게 비판했다. 박 대표는 “한강버스에 수조 원의 예산을 쓸 수 있다면 장애인 이동권 문제부터 해결해야 한다”며 “장애인 콜택시는 800대가 넘지만 7시간만 운행되고, 나머지 17시간은 주차돼 있다. 차량을 늘릴 게 아니라 운전원을 확보해 운행 시간을 늘리면 해결될 문제”라고 지적했다.

또한 “권리중심공공일자리 400명 해고는 장애인의 노동권 문제”라며 “이 제도는 여러 지자체에서 이미 시행 중인데 서울시가 가장 먼저 시작하고도 2024년에 폐지했다. 해고를 철회하고 제도를 복원해야 한다”고 강조했다.

다만 전장연은 간담회와 정책 협약이 실질적인 성과로 이어지지 않을 경우, 다시 행동에 나설 수 있다는 점도 분명히 했다. 박 대표는 “9일 대화에서 아무런 변화가 없다면 지방선거 이후 지하철 행동을 다시 전개할 수밖에 없다”고 말했다.

서울시가 주장하는 ‘지하철 엘리베이터 100% 설치’에 대해서도 반박했다. 전장연 측은 “서울 전체 역사에 1역사 1동선이 완성됐다는 주장은 사실이 아니다”라며 “2004년·2022년·2024년까지 완료하겠다는 약속이 모두 지켜지지 않았고, 2025년 말 열린 자화자찬식 행사는 사과 없는 정치 쇼에 불과하다”고 비판했다.