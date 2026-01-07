‘자유시간들’ 15개 개별 배송 사진 확산 중형박스에 1개만, “하나하나 뜯느라 황당”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 쿠팡에서 초코바 15개 묶음 상품을 주문했는데 1개씩 개별 포장돼 왔다는 주장이 나와 논란이다.

지나 5일 소셜미디어(SNS) 스레드에는 “지인이 받은 자유시간15개+15개 상자, 쿠팡아 지구한테 사과해”라는 글과 함께 사진이 공개됐다.

해당 사진을 보면 중형 박스 안에 60g짜리 초코바 한 개씩만 들어 있는 모습이 확인된다. 이런 박스 십수개가 차곡차곡 쌓여있다.

제보자는 “지인이 직장에서 직원 간식으로 주문한 것”이라며 “포장을 하나하나 뜯느라 매우 귀찮고 황당했다”고 전했다.

제보자는 1개짜리를 15번 산 것이 아니냐는 지적에, 지인이 15개 묶음을 산 것이 맞다며 구매 내역을 인증했다.

이 게시물에는 “쿠팡은 지구를 사랑하지 않나 봐”, “한 개씩 입고된 건가”, “신박한 배송이다”, “박스를 사면 초콜릿이 온다” 등의 댓글이 달렸다.

한 누리꾼은 “로봇암이 일을 못해서 오출고가 많다”고 지적했다. 또 다른 누리꾼은 목욕용품 3개 셋트 주문 페이지에 1개씩 3박스가 배송된 내용의 사진을 첨부하며 “요즘 쿠팡 왜 그래? 이걸 왜 따로 보내지”라고 적었다.