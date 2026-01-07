지프·푸조 통합 서비스 제공 9개 워크베이로 월 1000대 일반수리

[헤럴드경제=권제인 기자] 스텔란티스코리아가 경기도 용인시 기흥구에 ‘스텔란티스 브랜드 하우스(이하 SBH) 수원 서비스센터’를 확장 이전 오픈했다고 7일 밝혔다.

SBH 수원 서비스센터는 비전오토모빌이 운영하던 기존 지프 수원 서비스센터를 확장 이전한 것으로, 지프와 푸조 두 브랜드를 아우르는 통합 서비스센터로 운영된다. 이를 통해 차량 구매 이후의 고객 경험을 강화하는 수도권 남부 지역의 전략 거점으로 자리매김할 전망이다.

최신식 시설로 새로 단장한 센터에서 지프 고객의 서비스 만족도를 높이는 동시에 푸조는 수원과 용인 지역의 서비스 공백을 해소할 것으로 기대된다.

센터는 수원과 용인을 연결하는 핵심 입지에 자리해 두 지역 고객 모두에게 접근성을 제공한다. 지상 4층, 대지면적 1783㎡, 연면적 1420㎡의 시설에 총 9개 워크베이를 갖추고 판금·도장이 가능한 1급 정비시설을 구축해 일반 수리와 사고 수리를 모두 수행한다. 월간 처리 능력은 일반수리 1000대, 판금·도장 100대 수준으로 고객 대기 시간 단축과 정비 품질 향상에 기여할 것으로 예상된다.

방실 스텔란티스코리아 대표는 “SBH 서비스센터는 단순한 정비 거점이 아니라 고객 여정을 하나로 연결하는 전략적 허브”라며 “이번 오픈을 통해 전시장 방문부터 구매, A/S까지 이어지는 통합 고객 경험을 강화하고, 수도권 남부 지역 내 서비스 경쟁력을 더욱 공고히 할 것”이라고 말했다.

이번 SBH 수원 서비스센터 오픈으로 국내 서비스 네트워크는 지프 18개, 푸조 17개로 확대됐으며, 두 브랜드를 통합 운영하는 SBH 서비스센터는 총 12곳으로 늘어났다. 이를 통해 고객은 보다 폭넓은 브랜드 통합 서비스를 한 곳에서 이용할 수 있다.