‘항공보안 교육훈련 우수’ 평가

[헤럴드경제=권제인 기자] 티웨이항공은 일본 후쿠오카지점이 2025년도 상반기 항공보안감사에서 모범적인 항공보안 교육훈련을 실시한 공로를 인정받아 후쿠오카 국제공항으로부터 표창장을 수상했다고 7일 밝혔다.

매년 후쿠오카 국제공항에서 진행되는 항공보안감사는 항공 노선 운영과 관련된 항공사, 보안회사, 관계 회사 등 후쿠오카 국제공항 내 모든 항공업계를 대상으로 ▷항공 보안 교육 ▷공항 내 패스 관리 ▷공항 관련 항공보안 등의 기준으로 평가 및 수상한다.

이번 표창은 티웨이항공 후쿠오카지점이 항공보안 관련 규정과 절차를 철저히 준수하는 것은 물론, 체계적이고 지속적인 항공보안 교육훈련을 통해 후쿠오카 국제공항의 항공보안대책 품질 향상에 크게 기여한 점을 높이 평가받아 수여됐다.

티웨이항공 후쿠오카지점은 정기적인 항공보안 교육과 현장 중심의 실습 훈련을 통해 직원들의 보안 인식을 강화하고, 항공기 운항 및 공항 운영 전반에 걸친 보안 수준을 지속적으로 향상시켜 왔다.

특히 항공보안 관련 교육훈련을 실제 업무와 밀접하게 연계해 운영함으로써 다양한 상황에 대비한 실질적인 대응 능력을 강화하고 보다 안전하고 신뢰할 수 있는 공항 운영 환경 조성에 기여한 점이 주목받았다.

한편, 티웨이항공은 국내외 전 지점을 대상으로 항공보안 수준 강화를 위한 정기 교육과 안전 점검 활동을 지속적으로 실시하고 있으며, 철저한 보안 체계 구축을 통해 항공 안전 역량 강화를 추진하고 있다.

티웨이항공 관계자는 “이번 수상은 현장에서 항공보안을 책임지고 있는 후쿠오카지점 직원들의 철저한 교육 훈련과 책임감 있는 업무 수행이 만들어낸 값진 성과”라며 “앞으로도 항공보안 체계를 지속적으로 발전시켜 고객 여러분이 안심하고 이용할 수 있는 안전한 항공 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.