[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국재료연구원(KIMS)은 창업기업 ㈜큐솔루션즈가 한국과학기술지주(KST)로부터 2억 원 규모의 투자를 유치했다고 밝혔다.

㈜큐솔루션즈는 재료연에서의 R&D 성과를 바탕으로, 실내공기 중에 존재하는 환경유해인자(VOC, 초미세먼지, 라돈 등)와 생물학적 유해인자(부유세균, 바이러스 등)를 ‘측정’에서 끝내지 않고 ‘예측’과 ‘운영 관리’로 연결하는 서비스를 제공한다. 사무실·실험실·의료·교육시설 등 많은 사람들이 모여 활동하는 실내 공간에서 환경유해인자 상태를 상시 감시하고, 건강 위험도를 예측한 후 설비운영 의사결정까지 지원하는 ‘감지-예측-관리’ 통합 플랫폼을 제공하는 것이 핵심이다.

이 플랫폼은 미세먼지, 휘발성유기화합물, 라돈과 같은 환경유해인자 데이터에 더해, 총부유세균 등 생물학적 유해인자 지표를 결합해, 공간별 맞춤형 건강위험도를 실시간으로 예측할 수 있다. 예측 결과는 알림·대시보드 형태로 제공되며, 환기·공조(HVAC) 및 공기살균 솔루션과 연동해 공간 운영자가 즉시 실행 가능한 관리 시나리오로 이어지게끔 설계됐다.

㈜큐솔루션즈는 현장 개념 증명(PoC)을 통해, 다중이용시설에서 부유세균을 70~90% 수준으로 저감하는 실증 결과를 확보했으며, 이를 기반으로 사업대상을 빠르게 확대해 나갈 계획이다. 이번 투자금은 ▷플랫폼 고도화(공간별 예측모델 정밀화, 온톨로지 기반 지식화) ▷업무공간용 패키지(센서-분석-알림-운영 가이드) 개발 ▷현장 레퍼런스 확장 및 파트너 연동(OpenAPI/공조·살균장치) 강화 등에 집중적으로 투입된다.

김도근 ㈜큐솔루션즈 대표는 “KIMS에서 축적된 플라즈마 기반 공기질·오염저감 기술과 현장 데이터를 결합해, 공기 안전을 ‘보이는 데이터’로 만들고, ‘예측’으로 선제 대응하며, ‘관리’로 실행까지 연결하는 게 차별점”이라며, “앞으로 감염예방을 넘어 실내 공간의 안전·생산성·운영비용을 함께 최적화하는 플랫폼으로 확장하겠다”고 밝혔다.