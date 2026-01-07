[헤럴드경제=김주리 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드 병합 논의를 진행 중이며, 이를 위해 미군 활용도 가능하다고 백악관이 밝혔다.

6일(현지시간) 외신 보도에 따르면 백악관은 이날 통신의 관련 질의에 대한 답변에서 “트럼프 대통령은 그린란드 획득이 미국의 국가안보 우선 과제이며, 북극 지역에서 우리의 적들을 억제하는 데 필수적이라는 점을 분명히 해왔다”고 밝혔다.

이어 “트럼프 대통령과 그의 팀은 이러한 중요한 외교 정책 목표를 추구하기 위해 다양한 옵션을 논의하고 있다”며 “물론, 미군을 활용하는 것은 언제나 최고사령관의 선택지의 하나”라고 백악관은 덧붙였다.

집권 1기 행정부 때부터 그린란드 매입 의지를 보여왔던 트럼프 대통령은 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령에 대한 기습 체포 작전 이후 부쩍 그린란드에 눈독을 들이고 있다.

지난 4일 미 시사주간 애틀랜틱과의 인터뷰에서는 “안보를 위해 그린란드가 꼭 필요하다”고 말해 베네수엘라 다음 표적이 그린란드가 될 수 있다는 점을 시사했고, 같은 날 기자들과 만나서도 유사한 언급을 했다.

특히, 트럼프 대통령의 최측근인 스티븐 밀러 백악관 정책 담당 부비서실장은 전날 CNN 방송 인터뷰에서 미국의 그린란드 병합을 위해 무력 사용이 가능한지를 묻자 “그린란드의 미래를 두고 미국과 군사적으로 싸우려는 나라는 없을 것”이라고 답했고, 앞서 그의 아내이자 우파 팟캐스터인 케이티 밀러는 소셜미디어에 성조기로 된 그린란드 지도와 함께 “머지않아”(SOON)이라는 문구를 올리기도 했다.

그린란드는 현재 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국인 덴마크의 자치령으로 트럼프 대통령의 병합 야심이 수면 위로 다시 떠오르자 공개 반발하고 있다.

영국과 프랑스, 독일, 이탈리아, 폴란드, 스페인, 덴마크 등 7개국은 이날 공동성명을 내고 “그린란드는 그린란드 주민의 것으로, 덴마크와 그린란드 관련 사안을 결정하는 주체는 오직 덴마크와 그린란드뿐”이라고 밝혔다.