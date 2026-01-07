2026년 모펀드 2000억 조성…실제 투자여력 4772억 관광·해양 인프라 투자 비율 별도 설정 정부 “민간투자 어려운 지역 사업 마중물 강화”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 지방소멸 대응 강화를 위해 지역활성화 투자 펀드의 투자 구조를 개편한다. 출자 기관을 2배 확대해 투자 여력을 키우고, 인구감소·관심 지역 프로젝트에 대한 투자 비중을 절반까지 높인다.

기획예산처는 7일 이런 내용을 담은 ‘2026년 지역활성화 투자 펀드 운영계획’을 발표했다.

이번 개편의 핵심은 투자 기반 확대다. 기존 정부재정, 지방소멸대응기금, 산업은행 등 3개 기관에 더해 문화체육관광부(관광진흥개발기금)와 기타 공공기관 2곳이 새롭게 참여하면서 모펀드 투자기관은 총 6곳으로 늘어난다.

2026년 지역활성화 투자 펀드의 신규 모펀드는 총 2000억원으로 정부재정, 지방소멸대응기금, 산업은행 등에서 각각 500억원씩 1500억원을, 문체부와 공공기관 2곳이 500억원을 출자한다. 특정 기관 여건 변화에 따른 투자 변동성을 줄이고 보다 안정적인 지역 투자 재원을 확보하겠다는 취지다.

지역활성화 투자 펀드 전체 투자금 가운데 인구감소·관심 지역 소재 프로젝트에 대한 투자 비중은 기존 3분의 1에서 2분의 1 수준으로 확대된다. 이는 정부 재정만의 비중이 아니라, 모펀드 출자를 마중물로 민간자본을 결합해 조성되는 펀드의 실제 투자 집행 기준을 조정한 것이다. 정부는 이를 통해 민간투자 유치가 어려운 지역 사업도 보다 적극적으로 발굴·지원할 수 있을 것으로 보고 있다.

아울러 신규 투자기관의 수요를 반영해 관광 및 해양 인프라 분야에 대한 투자 비율도 별도로 설정된다. 지역의 자연·문화 자원을 활용한 전략적 투자를 통해 중장기 성장 기반을 마련하겠다는 구상이다.

올해 실제 투자 가능 여력은 총 4772억원에 달한다. 지난 2024년, 2025년 각각 3000억원씩 조성된 모펀드 가운데 2025년 모펀드(투자기간 2년)의 집행 잔액 2772억원과 2026년 신규 모펀드 2000억원을 합친 금액이다.

정부는 신규 투자기관과의 협의를 거쳐 오는 4월 중 2026년 모펀드를 출범시키고, 이후 지역별 여건에 맞는 프로젝트 발굴과 투자를 단계적으로 추진할 계획이다. 지방정부를 대상으로 한 로드쇼와 실무 협의도 확대해 심화 교육과 컨설팅을 제공하고, 운용사·투자기관·지방정부 간 협력 체계도 지속적으로 운영한다는 방침이다.

한편 지역활성화 투자 펀드는 2024년 도입된 정책 펀드다. 정부가 조성한 모펀드를 마중물로 민간투자를 유치해 지역 대규모 융복합 사업을 프로젝트 파이낸싱(PF) 방식으로 추진하는 것이 특징이다. 중앙정부가 직접 예산을 집행하는 방식이 아니라, 정부 자금을 마중물 삼아 지방정부와 민간이 함께 사업을 만들고 민간자본을 최대 10배까지 유치하는 구조다.