[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 아일릿(ILLIT)이 미국 빌보드 메인 송 차트인 ‘핫 100’ 입성에 ‘NOT CUTE ANYMORE’가 미국 빌보드 메인 송차트 ‘핫 100’ 입성에 한 발짝 더 다가섰다.

6일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(1월 10일 자)에 따르면 아일릿(윤아, 민주, 모카, 원희, 이로하)의 싱글 1집 타이틀곡 ‘낫 큐트 애니모어(NOT CUTE ANYMORE)’가 ‘버블링 언더 핫 100(Bubbling Under Hot 100)’에서 전주 대비 7계단 상승한 10위에 올랐다.

‘버블링 언더 핫 100’은 메인 송차트인 ‘핫 100’에 아쉽게 들지 못한 상위 25곡의 순위를 매긴 차트다. 아일릿의 데뷔곡 ‘마그네틱(Magnetic)’ 역시 이 차트를 거쳐 ‘핫 100’에 올랐다.

‘낫 큐트 애니모어(NOT CUTE ANYMORE)’는 전 세계 200여 개 국가와 지역 스트리밍 데이터를 기반으로 집계되는 글로벌 송차트에서도 순위가 뛰었다.

이번 주 빌보드 ‘글로벌 (미국 제외)’과 ‘글로벌 200’에서 각각 52위, 70위에 자리했는데 이는 지난주보다 무려 49계단, 64계단이나 올라섰다.

국내 음원 차트에서도 마찬가지다. 이 곡은 멜론 일간 차트에서 75위(12월 7일), 59위(12월 9일), 36위(12월 14일)를 거쳐 최근 20위(1월 4일)까지 찍었다. 발매된 지 한 달이 훌쩍 지났음에도 입소문을 타고 흥행 궤도에 오른 점이 고무적이다.

아일릿은 오는 13일 0시 일본 두 번째 디지털 싱글 ‘선데이 모닝(Sunday Morning)’을 발표한다. 아무도 막을 수 없는 사랑의 위대한 힘을 그린 이 곡은 일본 지상파 채널 및 OTT에서 방송되는 애니메이션 ‘공주님 “고문”의 시간입니다’ 시즌2의 오프닝 테마곡으로 시청자와 만난다.