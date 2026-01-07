- 표준연, 산화물계 고체전해질막 생산비용 1/10 낮추는 핵심기술 개발

[헤럴드경제=구본혁 기자] 국내 연구진이 화재와 폭발 위험을 원천 차단한 차세대 ‘전고체전지’ 상용화를 앞당길 핵심기술 확보에 성공했다.

한국표준과학연구원(KRSS) 첨단소재측정그룹 연구진은 고체전해질 분말에 다기능성 화합물을 코팅하는 방식을 적용해 기존 생산 비용의 10분의 1 수준으로 초고밀도의 대면적 고체전해질막을 구현했다고 7일 밝혔다.

현재 전기자동차와 에너지저장장치(ESS) 등에 널리 쓰이는 리튬이온 이차전지는 인화성 액체 전해질을 사용해 화재와 폭발에 취약하고, 한 번 불이 붙으면 진압이 어렵다. 최근 국가정보자원관리원 화재와 전기자동차 배터리의 폭발 사고가 잇따르며 안전한 리튬전지 개발의 필요성이 더욱 커지고 있다.

전고체전지는 액체 전해질 대신 불이 붙지 않는 고체전해질을 적용한 배터리다. 그중 산화물계 전고체전지는 에너지 밀도가 높고, 황화물계와 달리 독성 가스 유출로 인한 위험성도 없어 가장 안전한 궁극의 차세대 배터리로 주목받고 있다.

산화물계 전고체전지는 주로 가넷계 고체전해질을 소재로 활용하는데 1000 °C 이상의 초고온에서 분말을 압착하는 소결(Sintering) 과정을 거쳐야 한다.

문제는 소결 과정에서 고체전해질막의 핵심 성분인 리튬 원소가 휘발된다는 점이다. 이를 막기 위해 기존에는 모분말(Mother-Powder)이라는 대량의 리튬전해질 소재로 전해질막을 두껍게 덮어 보호하는 방식을 사용했다. 하지만 이 방식은 소결 후 일회성으로 버려지는 모분말의 양이 제조하는 전해질막보다 10배 이상 많아 생산 단가가 높고 상용화에 어려움이 있었다.

연구진은 기능성 리튬계 화합물을 고체전해질 분말 표면에 얇게 입히는 제조 기술을 개발해 이 문제를 완전히 해결했다. 표면에 형성된 코팅층은 소결 과정에서 리튬 원소를 공급하는 동시에 리튬이 휘발하지 않도록 보호하고, 입자 간 결합력을 높여주는 납땜(Soldering) 효과를 내어 전해질막의 밀도를 극대화한다.

연구진은 실제 이번 기술을 적용해 고가의 모분말을 전혀 사용하지 않고도 세계 최고 수준인 98.2% 이상의 밀도를 달성했으며, 이온전도도는 기존 대비 2배 이상 향상된 화학적·기계적 결함이 없는 고강도의 고체전해질 막을 제조했다.

특히 연구진은 실험실 수준의 소형 펠릿을 넘어 기존보다 10배 이상 큰 16 cm2 규모의 대면적 고체전해질 막을 수율 99.9%로 제조하는 데에도 성공했다.

백승욱 KRISS 첨단소재측정그룹 책임연구원은 “이번 성과는 가넷계 고체전해질 연구에서 20년 넘게 해결되지 못했던 소재와 제조 공정상의 난제를 완전히 해결한 것”이라며 “생산 비용을 획기적으로 낮춘 만큼 산화물계 전고체전지 상용화를 크게 앞당겨 ESS와 전기차 시장의 기술 혁신을 주도하겠다”라고 말했다.

한국연구재단 지원으로 수행된 이번 연구성과는 국제학술지 ‘머터리얼즈 투데이’ 1월호에 게재됐다.