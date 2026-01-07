CEO 선임 투명성·이사회 감독 강화 보상 체계 개편 등 3대 과제가 핵심

[헤럴드경제=유혜림 기자] 이재명 대통령이 금융지주 회장들의 연임 관행을 ‘부패한 이너서클’이라고 경고한 가운데 지배구조 전반을 손보는 논의가 다음 주 본격 시작된다.

7일 금융당국과 금융권에 따르면 금융위원회와 금융감독원은 오는 16일 오전 은행연합회와 5대 금융지주 등과 함께 금융지주 지배구조 개선 TF 첫 회의를 연다.

TF 논의는 ▷CEO 선임 및 승계 ▷이사회 독립성 제고 ▷성과보수 개선 등 ‘3대 축’을 중심으로 진행될 것으로 보인다.

이재명 대통령이 지난달 19일 금융위 업무보고에서 금융지주 회장들의 연임 관행과 관련해 “부패한 이너 서클”이라고 꼬집은 지 약 한 달 만에 협의체가 발족하는 것이다.

애초 금감원이 지배구조 개선 TF를 가동하겠다는 의지를 밝혔으나 업무보고 당시 이 대통령이 불투명한 지배구조를 강도 높게 비판하면서 금융위도 합류해 출범한다. 이에 따라 최고경영자(CEO) 선임 및 승계 투명성을 높이는 방향의 법 개정 논의까지 속도감 있게 추진될 것으로 보인다.

이사회의 독립성 제고도 핵심 안건으로 다뤄진다.

이찬진 금감원장은 지난 5일 출입기자들과 만난 자리에서 “금융회사 지배구조에 관련해 이사회의 독립성이 제대로 작동하고 있는지가 문제의식의 본질”라며 “특정 CEO를 중심으로 이사들의 임기가 동일한 구조를 합리적으로 개선하는 방안 등을 TF에서 논의하겠다”고 말했다.

금융당국은 이사회 및 경영진의 성과보수 체계의 적정성도 살펴볼 예정이다.

국내 금융지주사는 뚜렷한 대주주가 없는 구조적 특성상 CEO 선임과 연임 과정에서 이사회와 경영진 중심의 폐쇄적 의사결정이 반복돼 왔다는 평가를 받아왔다.

지배주주가 없는 상황에서 금융지주 회장이 자신과 가까운 인사들로 이사회를 구성해 영향력을 강화하고, 경쟁자를 제거하는 방식으로 ‘셀프 연임’을 이어왔다는 비판도 제기돼 왔다.

다만 금융권 일각에서는 이번 논의가 금융회사의 자율적 의사결정 구조를 제약할 수 있다는 우려도 제기된다.