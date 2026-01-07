[헤럴드경제=홍석희 기자] 재능교육의 ‘스스로학습시스템’이 한국소비자포럼이 주관하는 대한민국 퍼스트브랜드 대상 학습지 부문에서 18년 연속 수상의 영예를 안았다.

재능교육의 ‘스스로학습시스템’은 학습지 부문에서 장기간 소비자 신뢰를 받아온 성과를 인정받아, 10년 이상 연속 수상 브랜드에게 부여되는 ‘퍼스트클래스 브랜드’로 이름을 올렸다. 해당 제도는 오랜 기간 시장 경쟁력을 유지하며 브랜드 가치를 입증한 경우에 한해 지정된다.

‘스스로학습시스템’은 재능교육의 교육 철학을 바탕으로 한 스스로학습법의 핵심 체계로, 개인별·능력별 완전학습을 목표로 한 지능형 적응 학습 관리 시스템이다. 적응형 평가와 지능형 진단·처방을 통해 학습자의 진도를 결정하고, 프로그램식 스스로학습 콘텐츠를 제공함으로써 학습자가 자기주도적으로 학습을 완성하도록 설계됐다. 학습자는 스스로 공부한 뒤 진도 상담을 거쳐 최종 등급까지 학습을 마치게 된다.

시상식에 참석한 백규태 재능교육 대표는 “2026년 교육 업계를 이끌 대표 브랜드로 ‘스스로학습시스템’을 선정해 주신 고객 여러분께 감사드린다”며 “학습자별 맞춤형 진단과 처방을 더욱 고도화해, 보다 정밀하고 신속한 개인화 학습이 가능하도록 시스템을 지속적으로 업그레이드하겠다”고 밝혔다.

한편 올해로 24회를 맞은 ‘2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상’은 각 산업군에서 차기 연도를 이끌 것으로 기대되는 브랜드를 소비자가 직접 선정·시상하는 국내 최대 규모의 브랜드 시상식이다.