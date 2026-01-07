왕복 항공권·민트익스프레스 서비스 제공

[헤럴드경제=권제인 기자] 에어서울이 2026년 새해를 맞아 여행 콘텐츠 제작 엠버서더 ‘알바서더’를 모집한다고 7일 밝혔다.

알바서더는 여행을 즐기며 콘텐츠를 제작하고 ‘알바비’처럼 항공권 등 여행 관련 혜택을 받을 수 있는 참여형 프로그램으로, 에어서울만의 여행 경험을 다채롭게 알리기 위해 기획됐다.

일정 규모 이상의 인스타그램, 유튜브, 블로그 등 개인 SNS 채널을 운영하며 여행 콘텐츠 제작에 관심이 있는 사람이라면 누구나 지원 가능하다. 최종 선발된 5명의 알바서더는 오는 21일부터 2월 25일 기간 중 괌, 요나고, 다카마쓰 등 에어서울 취항 노선 한 곳을 여행하며 콘텐츠 제작 미션을 수행하게 된다.

알바서더는 현지 맛집과 관광지, 체험형 여행 상품은 물론 에어서울 기내 서비스, 항공 이용 팁 등 실제 여행 경험을 바탕으로 한 콘텐츠를 제작할 예정이다. 실제 여행을 하며 경험한 생동감 있는 정보를 전달한다는 점에서 보다 차별화된 노선 소개가 가능할 것으로 기대된다.

활동 혜택으로는 ▷담당 노선 왕복 항공권 ▷민트익스프레스 서비스(우선 수하물·앞좌석 선택)가 무상으로 제공된다.

알바서더 모집 기간은 오는 11일까지이며, 지원 방법과 자세한 내용은 에어서울 홈페이지와 모바일 앱, 인스타그램 채널을 통해 확인할 수 있다.

에어서울 관계자는 “새해를 맞아 여행을 즐기며 자신만의 개성 있는 콘텐츠를 통해 경험을 공유하고 싶은 분들에게 좋은 기회가 될 것”이라며 “앞으로도 고객과 함께 만들어가는 참여형 마케팅을 지속적으로 선보일 예정”이라고 전했다.