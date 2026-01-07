AI 대화를 넘어 움직이는 현실로 CES 기대 속 뉴욕증시 상승동력

[헤럴드경제=홍태화 기자] 인공지능(AI) 산업 성장세가 올해에도 이어질 것이라는 기대에 뉴욕증시가 6일(현지시간) 강세로 마감했다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 484.90포인트(0.99%) 오른 4만9462.08에 마감했다. 다우지수가 종가 기준으로 4만9000선을 넘어선 것은 역사상 처음이다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 42.77포인트(0.62%) 오른 6944.82에 장을 마쳤다. 이 역시 사상 최고치다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 151.35포인트(0.65%) 오른 2만3547.17에 마감했다.

이날부터 본격적으로 개막된 세계 최대 가전·정보기술 전시회 ‘CES 2026’이 성장 동력으로 작용했다. 특히 이목이 집중됐던 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)는 기조연설에서 AI 플랫폼 생태계의 확장에 초점을 뒀다.

황 CEO는 자율주행 차량용 AI 프로그램인 ‘알파마요’를 소개했다. 챗봇 수준의 AI를 넘어 실물 세계의 ‘피지컬 AI’에서도 엔비디아가 시장 지배력을 가져가겠다는 것이다.

그는 “AI로 컴퓨팅의 모든 것이 근본적으로 바뀌었다”며 “더 이상 소프트웨어를 프로그래밍하는 게 아니라 훈련하고 거기에는 중앙처리장치(CPU)가 아닌 그래픽처리장치(GPU)가 들어간다”고 강조했다.

AI와 로봇의 결합에 대한 기대가 생겨나기 시작하면서 뉴욕 증시에서도 AI 및 반도체 관련주가 강세를 이어갔다.

필라델피아 반도체 지수는 이날도 2.75% 상승하며 사흘 연속 강세를 기록했다. 마이크론테크놀러지의 주가는 이날도 10% 급등하며 시가총액이 3864억달러를 기록해 AMD마저 넘어섰다.

미국 대표 메모리 반도체 업체인 마이크론은 산업 현장 전반에서 반도체 수요가 강해질 것이란 기대로 최근 한 달간 30% 넘게 올랐다.

이외에도 램리서치(6.26%)와 어플라이드머티어리얼즈(4.11%), 퀄컴(3.48%), 텍사스인스트루먼츠(8.43%)도 상승했다.

반면 엔비디아는 0.47%, AMD는 3.04% 하락했다. 지난해 증시를 이끌었던 AI 칩들이 쉬어가는 틈을 타 전통적인 메모리 반도체 관련주로 매수세가 몰리는 흐름이다.

경기 순환주에 대한 매수세가 강해지면서 다우 지수도 강세를 나타냈다. 아마존이 3.38% 상승했고 월마트와 비자, 홈디포, 캐터필러, 세일즈포스 등 다양한 산업군에 걸쳐 고르게 매수세가 이어졌다. 업종별로는 에너지가 2.81% 급락했지만 산업과 소재는 2% 안팎으로 상승했다.

베네수엘라 석유 기반이 미국에 개방됐다는 소식으로 주가가 올랐던 셰브런은 4.46% 급락했다. 베네수엘라 석유 기반 시설이 정상 가동되려면 수년간 수억달러가 필요하다는 분석 속에 기대 심리가 약해졌다.

테슬라도 4.14% 하락했다. 엔비디아가 자율주행용 AI 소프트웨어 알파마요를 출시하면서 테슬라의 이익이 침식될 수 있다는 우려 때문으로 풀이됐다.