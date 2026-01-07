공화당 수련회서 성과 홍보 주문…“관세·국경·의료 이슈로 선거치르라” 마두로 체포작전엔 “전술적 훌륭…미군, 가장 두려운 군대 증명”

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 6일(현지시간) 미군의 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 기습 체포 작전에 대해 “전술적으로 훌륭했다”고 자평했다.

트럼프 대통령은 이날 워싱턴DC의 문화예술 공연장인 트럼프-케네디센터에서 열린 연방 하원 공화당 의원 수련회 연설에서 “(베네수엘라에) 많은 병력이 투입됐지만 결과는 놀라웠다”며 이같이 말했다.

그는 152대의 항공기와 대규모 지상군이 동원됐다면서 “우리 쪽 희생자는 한 명도 없었지만 상대 측에서는 많은 사망자가 발생했다”며 “불행하게도 주로 쿠바인 병사들이었다”고 주장했다.

또 베네수엘라 측이 미군의 기습 작전을 사전에 인지하고 대비하고 있었음에도 “작전은 정말 탁월했다”며 “거의 나라 전역의 전기가 꺼졌고, 이 정전이 작전 성공에 결정적인 역할을 했다”고 강조했다.

트럼프 대통령은 마두로 대통령에 대해 “난폭한 인물이다. 그는 내 춤(YMCA송에 맞춰 두 주먹을 뻗는 트럼프 대통령 특유의 춤)을 조금 흉내 내려 하지만, 그는 난폭하고 수백만명을 죽였다”며 “카라카스 한복판에 고문실이 있고 지금은 폐쇄됐지만 그들은 사람들을 고문했다”고 비판했다.

트럼프 대통령이 언급한 마두로 대통령의 ‘춤’은 그가 체포 작전 이전인 지난해 말 미군이 카리브해에서 군사력 시위를 벌이며 압박을 가하고 있음에도 마두로가 정부 집회 현장에서 음악에 맞춰 춤을 추면서 미국을 무시하는 듯한 행보를 보인 것을 지적한 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 특히 이번 작전을 통해 “미국이 다시 한번 지구상에서 가장 강력하고 치명적이며 정교하고 두려운 군대를 보유하고 있음을 증명했다”며 “아무도 우리를 이길 수 없다”고 강조했다.

다만, 그는 미국의 최첨단 무기의 우수성을 부각하면서도 “문제는 충분히 빠르게 생산하지 못한다는 것”이라며 “훨씬 빨리 생산할 것이며, (방산)기업들에 매우 엄격하게 할 것”이라고 덧붙였다.

또 마두로 체포를 비판한 민주당의 척 슈머 상원 원내대표를 향해 “나쁜 사람”이라고 비난하며 “어느 시점에서는 ‘정말 잘했다. 고맙다. 축하한다’고 말해야 한다. 그렇게 하는 게 좋지 않겠느냐”고 불만을 표했다. 마두로 체포 작전에 반대하며 ‘마두로를 풀어줘라(Free Maduro)’라는 피켓을 든 시위대에 대해서도 “대부분 돈을 받고 나선 사람들”이라고 폄하했다.

이날 연설은 1시간 20여 분간 이어졌다. 트럼프 대통령은 상당 시간을 관세 정책, 성전환자의 여성 스포츠 출전 금지, 국경 통제 강화, 워싱턴DC 범죄 척결, 의약품 가격 인하, 대규모 대미 투자 유치, 주식시장 호황, 에너지 가격 하락, 감세 법안 통과 등 집권 2기 출범 첫해의 성과를 홍보하는 데 할애했다.

그는 공화당 의원들을 향해 “이 모든 성과는 엄청난 탄약”이라며 “여러분의 임무는 이것을 파는 것”이라고 말해, 오는 11월 중간선거에서 정부 성과를 적극 부각해 선거전에 나설 것을 주문했다.

그는 특히, “중간선거는 꼭 이겨야 한다. 우리가 중간선거를 이기지 못하면 그들은 나를 탄핵할 이유를 찾을 것이다. 나는 탄핵소추를 당할 것”이라며 필승을 주문했다.

트럼프 대통령은 또한 “상황을 뒤집고 싶은가. (의약품) 최혜국대우, 국경 등 우리가 얘기한 모든 것을 이야기하라”고 했다.

이어 야당인 민주당이 오바마케어(ACA·건강보험개혁법) 보조금 지급이 종료된 것을 두고 공화당을 공격할 것이라면서 “이제는 의료보험 이슈를 그들(민주당)로부터 빼앗아야 한다”고 당부했다.

한편, 트럼프 대통령은 연방 대법원이 자신이 전 세계에 부과한 상호관세의 위법 여부를 심리 중인 점을 언급, “우리나라에 좋은 결정을 내리길 바란다. 대통령이 관세를 갖고 협상을 주도할 수 있도록 옳은 결정을 내리길 바란다”고 대법원을 거듭 압박했다.