이달부터 비축 고등어 2000톤 할인가에 방출

[헤럴드경제=양영경 기자] 해양수산부가 고등어 가격 급등에 정부 비축 물량을 방출하고 할당관세 적용 물량을 대폭 확대하는 등 공급 확대에 나선다.

해양수산부는 이달부터 정부가 비축한 고등어 2000여톤을 30~50% 할인된 가격으로 방출할 예정이라고 6일 밝혔다.

올해 할당관세 물량 2만톤(관세율 10%→0%)을 기존 노르웨이뿐 아니라 영국과 칠레 등으로 확대 배정해 수입 물량도 최대한 확보한다. 올해 고등어 할당관세 물량은 지난해 1만톤의 두 배 수준이다.

우리나라 고등어 수입의 80~90%를 차지하는 노르웨이산 고등어가 어획 쿼터 축소로 생산량이 급감하자, 수입선을 영국과 칠레 등으로 다변화하는 데 주력하고 있다고 해수부는 설명했다.

아울러 가격 안정을 위해 오는 8일부터 25일까지 대형마트에서 고등어를 30~60% 할인 판매하는 특별 행사를 진행한다. 15개 품목을 대상으로 한 설 명절 수산물 할인 행사(20~50%)도 순차적으로 실시할 예정이다.

한편 한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 지난해 12월 기준 수입산 염장(대) 고등어 한 손(2마리)의 평균 소매가격은 1만363원으로 1만원을 넘어섰다. 이는 1년 전보다 28.8% 오른 수치로, 2년 전 가격인 6803원과 비교하면 약 1.5배 상승했다.