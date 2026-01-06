[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]이상일 용인시장이 기흥역 출구간이동이 가능하다고 6일 자신의 SNS를 통해 밝혔다.

이 시장은 “용인특례시 수지구ㆍ기흥구를 지나는 수도권 광역철도 수인분당선의 기흥역은 그동안 1·2·6·7번 출구와 3·4·5번 출구 사이가 막혀 있어서 시민들이 불편을 겪었습니다”고 했다.

이어 “지난 2014년 용인경전철 개통에 따라 그렇게 된 것인데, 용인특례시는 오는 3월부터 QR 코드 인증 기반 출입 시스템을 도입해서 출구 간 이동이 가능하도록 할 방침입니다”고 했다.

그는 “시가 한국철도공사, 국가철도공단, 용인경전철 측과 협의한 끝에 이같은 시스템 가동으로 시민들의 이동이 좀 더 편해질 수 있도록 돕기로 했습니다. 오는 3월 시설이 설치되면 이용자들은 QR코드를 부여받아 막혔던 출구 사이를 자유롭게 이동하실 수 있게 됩니다”고 알렸다.

이 시장은 “QR코드 인증을 통한 출구 간 이동 시스템은 다른 곳에서는 거의 도입된 적이 없다고 하니, 앞으로 이용에 불편이 없도록 시가 잘 준비하도록 하겠습니다”고 덧붙였다.