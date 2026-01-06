첫 일정 천지닝 상하이시 당서기와 만찬

[헤럴드경제(상하이)=문혜현 기자] 이재명 대통령은 6일 중국 상하이에 도착했다.

이 대통령과 부인 김혜경 여사는 이날 대통령 전용기인 공군 1호기를 타고 상하이 푸동 국제공항에 착륙했다.

이날 공항엔 우리측에서 김영준 주상하이 총영사, 탁종한 상해한상회장, 김완수 중국한국상회 화동연합회장, 이노훈 민주평통 상하이협의회장이 이 대통령 부부를 맞이했고, 중국 측에서도 천위젠 상하이시 부시장, 외사판공실 주임 등이 나와 이 대통령 부부의 방문을 환영했다.

이 대통령 부부는 이들 중국 측 환영 인사와 인사한 뒤 화동으로부터 꽃다발을 받기도 했다. 이어 우리 측 인사와도 인사하고 짧게 대화를 나눴다.

이 대통령은 이날 천지닝 상하이시 서기장과 만찬으로 상하이에서 공식 일정을 시작한다.

이어 7일엔 벤처·스타트업 서밋을 통해 한중 벤처 기업 협력을 독려하고, 상하이 임시정부 청사를 방문해 임시정부 탄생 150주년과 백범 김구 선생 탄생 100주년을 기릴 예정이다.