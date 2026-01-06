사상 최고치 찍은 한국·일본·대만 증시 외신 “트럼프의 ‘규칙 기반 질서 이탈’에 적응”

[헤럴드경제=김희량 기자] 미국의 베네수엘라에 대한 군사 개입 이후 열린 글로벌 주식 시장이 사상 최고치를 기록했다.

모건스탠리인터내셔널 세계 주가지수(MSCI ACWI)는 5일 전장 대비 0.82% 상승 마감하며 사상 최고치를 경신했다. MSCI 아시아·태평양 지수(MSCI Asia Pacific Index)와 MSCI 신흥시장 지수(MSCI EM) 역시 사상 최고치를 기록했다.

이러한 주가 상승은 지난해 미국이 이라크, 예멘, 이란, 시리아를 공격한 이후 나타났던 주식 시장 강세와 비슷한 흐름이라고 블룸버그는 분석했다.

6일 열린 아시아 증시는 전날의 강세가 지속되고 있다.

코스피는 이날 전장보다 1.52% 오른 4525.48에 마감하며 사상 처음 4500선을 돌파했다.

전날 2.97% 급등한 일본 닛케이225 평균주가(닛케이지수)는 이날 전날보다 1.32% 오른 52518로 장을 마감하며 종가 기준 역대 최고치(지난해 10월31일, 52411)를 약 2개월 만에 갈아치웠다.

대만 자취안지수는 이날 1.57% 오른 30576.30으로 장을 마쳤다. 전날 2.57% 급등하며 사상 처음 3만선을 돌파한 데 이어 또 상승했다.

중국 상하이종합지수는 이날 10년 만에 장중 최고치를 경신했다. 상하이종합지수는 이날 한때 1.19% 오른 4071.28을 기록, 2015년 7월 당시 수준을 넘었다.

귀금속은 지난해부터 이어진 상승 흐름을 이어나가는 중이다.

국제 금 현물 가격은 5일 2.70% 오른 데 이어 이날도 한국시간 오후 2시45분 현재 0.32% 올랐다.

5일 미국 달러화 가치는 하락 마감했고 멕시코 페소화와 콜롬비아 페소화는 초반의 하락 폭을 일부 만회한 바 있다. 원유 매장량 기준으로 세계 최대인 베네수엘라에 대한 군사 개입에도 국제 유가는 큰 변동을 겪진 않았다.

5일 뉴욕상업거래소에서 2월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장 대비 1.74% 오른 배럴당 58.32달러에 마감했지만 한국시간 6일 오후 2시45분 현재 전장 대비 0.38% 하락하며 전날 상승 폭을 일부 내놨다.

블룸버그는 “금융 시장이 트럼프 대통령의 전 세계 군사 작전의 비정형적인 접근 방식에 빠르게 익숙해진 모습”이라고 보도했다.

장기적 영향은 몇 년이 지나야 드러날 수 있겠지만, 베네수엘라 개입 이후 투자자들의 불안감을 보여주는 신호는 보이지 않았다고 전했다.

블룸버그는 이러한 시장의 움직임은 제2차 세계대전 이후 글로벌 정치를 규정해 온 규칙 기반 질서에서 트럼프 대통령이 이탈한 데 대해 투자자들이 빠르게 적응했음을 보여준다고 분석했다.

트럼프 대통령 2기 집권 이전에도 지정학적 사건이 시장에 미치는 영향은 초기 충격 이후 점차 희석되는 패턴을 보인 바 있다.

도이치뱅크 AG의 짐 리드 글로벌 거시 리서치 총괄은 5일 발표한 보고서에서 “지정학적 충격은 역사적으로 글로벌 금융 시장에 장기적인 영향을 미치는 경우가 많지 않다”며 대체로 일회성에 그치며 장기 성장에 미치는 영향이 제한적이었던 게 그 이유 중 하나라고 짚었다.

리드 총괄은 우크라이나 전쟁, 1970년대 초반 오일쇼크, 1990년 걸프전 등 시장에 영향을 미친 주요 사건들은 “인플레이션의 지속적인 상승으로 이어질 만큼 충분히 큰 유가 충격을 초래했기 때문”이라고 덧붙였다.