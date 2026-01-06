아침 -5∼3도로 화요일보다 5도가량 높아 낮 최고 0∼10도…백두대간 동쪽 불조심 필요

[헤럴드경제=김희량 기자] 새해 첫 수요일인 7일 아침은 비교적 포근하다가 오후 들어 찬 북서풍이 불어 들면서 추워질 예정이다.

7일 아침 최저기온은 -5∼3도로 6일 아침(-14∼-1도)보다는 높겠다. 낮 최고기온은 0∼10도로 6일 낮(1∼11도) 최고기온이나 평년기온(1∼9도)과 비슷하거나 그보다 약간 낮을 전망이다.

주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 -1도와 1도, 인천 0도와 1도, 대전 -1도와 5도, 광주 -1도와 7도, 대구 -2도와 7도, 울산 -1도와 8도, 부산 2도와 9도로 예상된다.

8일에는 아침 기온이 -14∼-2도까지 떨어지겠고 낮 기온은 -3∼5도가 되겠다. 중부내륙에는 8일 낮에도 영하권에 머무는 지역이 있을 전망이다.

찬 북서풍은 추위를 불러오는 대신 미세먼지를 밀어낸다.

국립환경과학원은 7일 새벽부터 서풍과 북서풍을 타고 국외 미세먼지가 들어왔다가 청정한 북서풍이 들어오면서 오후부터 농도가 낮아질 것으로 예측했다.

이에 7일 수도권·강원영서·충청은 오전까지, 호남·대구·경북은 늦은 오전부터 오후까지, 제주는 늦은 오전부터 저녁까지, 부산·울산·경남은 오후에 미세먼지가 ‘나쁨’ 수준이었다가 밤에 ‘좋음’ 수준을 되찾을 것으로 보인다.

한국의 북쪽을 지나는 기압골과 제주 남쪽 해상을 통과하는 기압골 영향으로 6일 늦은 밤 강원북부내륙·산지와 제주부터 비와 눈이 내리기 시작해 강원내륙·산지에 7일 아침까지, 제주에 7일 오후까지 이어질 전망이다. 7일 새벽엔 경기동부, 오전엔 충북과 전북동부에도 가끔 비나 눈이 올 수 있다.

예상 강수량(적설)은 제주 5㎜ 미만(제주산지 1∼5㎝)을 제외하면 1㎜(1㎝) 안팎 또는 미만으로 적은 편이다.

서풍 계열 바람이 부는 날이 지속하면서 백두대간 동쪽 대기가 매우 건조해 화재를 조심해야 한다.

바람은 산을 타고 오르면서 건조해지기에 서풍이 불면 백두대간 동쪽이 건조해지는 원리다.

7일 대부분 지역에 순간풍속 시속 55㎞(산지는 70㎞) 안팎의 강풍이 불면서 작은 불씨가 큰불로 번지기 쉬운 상태가 만들어지게 된다.

바다의 경우 서해중부먼바다·서해남부북쪽먼바다·동해중부먼바다·제주남쪽바깥먼바다에 7일 오전, 서해남부남쪽먼바다·제주남쪽안쪽먼바다·동해남부바깥먼바다·남해동부바깥먼바다·제주동부앞바다·제주서부앞바다에 7일 오후부터 바람이 시속 35∼60㎞(10∼16㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼4.0ｍ로 높게 일 전망이다.